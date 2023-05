AMBERG. Am Freitag, den 19. Mai 2023, konnten zwei mutmaßliche Einbrecher noch am Tatort festgenommen werden. Die beiden Männer sind nun in Haft.

Gegen 2.00 Uhr versuchten zwei Männer freistehende Container sowie die Türen zu einer Maschinenhalle einer Amberger Metallfirma aufzubrechen. Sie hebelten eine Tür auf und verschafften sich auf diese Weise gewaltsam Zutritt zur Lagerhalle. Der Einbruch konnte aber aufgrund eines installierten Alarmsystem schnell der Polizei gemeldet werden, sodass innerhalb kürzester Zeit mehrere Streifen vor Ort waren und das Firmengelände umstellten. Dort stellten die Polizeibeamten einen Kleintransporter mit zwei Männer fest, die soeben wegfahren wollten.

Die zwei mutmaßlichen Einbrecher im Alter von 32 und 39 Jahren konnten schließlich festgenommen werden. In ihrem Fahrzeug fanden die Beamten Aufbruchswerkzeug, welches als Beweismittel sichergestellt wurde. Diebesgut befand sich nicht im Fahrzeug.

Die festgenommenen rumänischen Männer wurden noch am Tattag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin die Polizei sie in eine Justizvollzugsanstalt brachte.

Die Kriminalpolizei Amberg übernahm die Bearbeitung des Falls und sicherte die Spuren am Tatort. Die beiden Männer müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.