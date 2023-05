UNTERFRANKEN. Unter dem Motto „Wir zeigen Einsatz“ führt die Polizei am Mittwoch einen großangelegten Sicherheits- und Kontrolltag durch. Mit auf Prävention ausgelegten Aktionen informieren Beamte unter anderem über Betrugsmaschen und beraten zu Themen wie Einbruchschutz und Verkehrssicherheit. Einblicke in die tägliche Polizeiarbeit sollen zudem Transparenz und Verständnis für Kontrollaktionen wecken.

Sicherheitsstreifen und Kontrollen

Das Team der Pressestelle des Polizeipräsidium Unterfranken wird Einblicke in die tägliche Polizeiarbeit vor Ort gewähren und mit zahlreichen Hintergrundinformationen um Verständnis für die Notwendigkeit von Sicherheits- und Verkehrskontrollen werben. „Unsere Arbeit dient der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger“. Mit einer Aufklärungsquote von über 70 Prozent – dem Höchstwert der letzten 25 Jahre – und einer Kriminalitätsbelastung auf vergleichsweise niedrigem Niveau können die Menschen in der Region sicher leben.

Rund um die Uhr im Einsatz

Die Polizei ist rund um die Uhr, oft auch verdeckt, in ganz Unterfranken im Einsatz, sei es aufgrund eines Notrufes, präventiver Streifen oder unserer aktiven Sicherheits- und Verkehrskontrollen.

Dem Motto „Wir zeigen Einsatz“ folgend, stellt sich die Polizei in Unterfranken am Mittwoch durch deutlich sichtbare Präsenz in das Blickfeld der Öffentlichkeit. Schließlich sind wir immer da, auch wenn wir nicht ständig gesehen werden.

„Live“ dabei auf Social Media

Interessierte können den Aktionstag auch auf Facebook, Instagram und Twitter unter dem Hashtag #WirZeigenEinsatz verfolgen.

Infostände und Bürgergespräche

Unter anderem trägt die Polizei mit Infoständen und Bürgergesprächen unterschiedliche Präventions- und Aufklärungskampagnen breitgefächert in die Öffentlichkeit:

In Aschaffenburg informieren Polizeibeamte von 08 bis 11 Uhr über „Callcenterbetrüger“ sowie von 15 bis 19 Uhr über das Thema „Fahrrad- und Taschendiebstahl“

Über den Schutz vor einem Fahrraddiebstahl informieren Beamte der Polizeiinspektion Alzenau von 15 bis 18 Uhr an den Bahnhöfen in Kahl am Main und Schöllkrippen.

Mit Infoständen in Schweinfurt stehen Beamte zwischen 08 und 20 Uhr zu den Themen „Verkehrssicherheit und Drogenprävention, Fahrraddiebstahl und Betäubungsmittel“ Rede und Antwort. Auch wird der regionale Einstellungsberater der Polizei vor Ort sein und über den Polizeiberuf informieren.

Beamte der Polizeiinspektion Bad Neustadt freuen sich von 09 bis 13 Uhr über den Besuch von Interessenten zu Präventionsthemen und Einstellungsvoraussetzungen für den Polizeiberuf.

Über das Phänomen „Callcenterbetrug“, hierunter fallen Anrufe von falschen Polizeibeamten, Enkeltrickbetrüger und sogenannte Schockanrufe, können sich Bürgerinnen und Bürger in Ochsenfurt zwischen 09 und 13 Uhr aufklären und beraten lassen. Zwischen 13 und 16 Uhr stehen Einsatzkräfte für Präventionsthemen im Zusammenhang mit Jugendlichen beratend zur Verfügung.

Neben dem Thema Callcenterbetrug klären Polizeibeamte in Wiesentheid und Volkach zwischen 09 und 16 Uhr über Verkehrssicherheit und weitere Präventionsthemen auf.

In der Würzburger Innenstadt warten zwischen 12 und 18 Uhr eine Vielzahl von Präventions- und Beratungsangebote auf Bürgerinnen und Bürger. Als besonderes Highlight präsentiert die Polizei Drohnen, die seit Kurzem immer häufiger in die polizeiliche Aufgabenerfüllung integriert werden konnten.

Über ein neues „Phänomen“ sollten sich Würzburger Bürgerinnen und Bürger ebenfalls nicht wundern. Im Rahmen des Konzeptes „Coffee with a Cop“ werden Polizistinnen und Polizisten in der Würzburger Innenstadt gezielt Passanten zu persönlichen Gesprächen einladen, in deren Rahmen auch durch die Polizei leckerer Kaffee angeboten und ausgeschenkt wird.

Die Polizei freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher!