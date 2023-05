EGGENFELDEN, LKR. ROTTAL-INN. Am Sonntag, 14.05.2023, wurde ersten Erkenntnissen zufolge ein Mann in einer Asylbewerberunterkunft durch einen Bewohner mit einem Hammer verletzt. Gegen den Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen.

Gegen 22.15 Uhr kam es in einer Einrichtung für Asylbewerber zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern. Im Zuge dessen schlug nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ein 36-Jähriger Bewohner mehrfach auf einen 30-jährigen Gegenüber mit einem Hammer ein. Der Mann erlitt dadurch leichte Verletzungen im Bereich des Gesichts bzw. Oberkörpers. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Landshut die Ermittlungen übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut wurde am 19.05.2023 vom Amtsgericht Landshut Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts erlassen. Der 36-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PHK Moritz Lehner, Tel. 09421/868-1031

