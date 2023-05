WÜRZBURG. Am Samstag, den 27. Mai 2023 können sich in Würzburg interessierte Bewerberinnen und Bewerber wieder der Sporttest-Challenge stellen: „Du wolltest schon immer mal wissen, wie unser Sporttest für die Einstellungsprüfung aussieht? Dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu, nutze die Chance und probiere es aus!“



Außerdem bietet die III. Bereitschaftspolizeiabteilung Würzburg für Teilnehmerinnen und Teilnehmer und deren Begleitung Führungen durch Unterkünfte, Lehrsäle und Sportstätten an.

Alle sind herzlich eingeladen, unsere Einstellungsberaterinnen und Einstellungsberater oder auch junge Auszubildende mit Fragen rund um den Polizeiberuf zu löchern.

Wer zunächst einfach mal schnuppern will, darf auch gerne bei den einzelnen Stationen des Tests zuschauen und sich Trainingsinspirationen holen.



Wo? Sportplatz der Bereitschaftspolizeiabteilung Würzburg, Mainaustraße 32, 97082 Würzburg



Wann? 10:00 Uhr – 14:00 Uhr



Was? Ausprobieren könnt Ihr: Kleinbankspringen, Pendellauf, Bankdrücken und

den Cooper-Test, außerdem sind für Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Führungen durch die III. Bereitschaftspolizeiabteilung Würzburg möglich!



Bei Fragen vorab wendet Euch gerne an:



einstellungsberatung-wuerzburg@polizei.bayern.de

Tel. 0931 / 457-2095





Weitere Informationen zum Sporttest sind hier zu finden!