Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt auf A3 - 61-Jähriger schwer verletzt

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagnachmittag ist ein 61-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach.

Nach ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang fuhr der Mann um 17:30 Uhr mit seinem Motorrad auf der mittleren Fahrspur. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er offenbar die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte alleinbeteiligt. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Hubschrauber war vorsorglich im Anflug, musste jedoch für den Transport nicht herangezogen werden.

Die Fahrbahn war kurzzeitig voll gesperrt. Der Verkehr konnte im Anschluss an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

An dem Zweirad ist Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff waren an dem Einsatz beteiligt.

Mit den Ermittlungen zur Unfallursache ist die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach betraut.

Pkw fährt auf Fußgängerin zu - Zeugen gesucht

ALZENAU, OT KÄLBERAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits am 15. Mai ist es zu einem Vorfall zwischen einer Spaziergängerin und dem Fahrer eines silbernen Pkw gekommen. Die Alzenauer Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach war die 45-Jährige am 15. Mai gegen 18:50 Uhr mit ihrem Hund im Bereich der Birkenstraße unterwegs. Da der Gehweg mit Mülltonnen zugestellt war, musste sie kurzzeitig auf die Fahrbahn ausweichen. Hierbei kam ihr ein silberner Pkw, möglicherweise ein Alfa Romeo, entgegen.

Der Fahrer des silbernen Pkw fuhr nach Angaben der 45-Jährigen mit hoher Geschwindigkeit auf sie zu und sei erst wenige Meter vor ihr, wieder nach rechts gezogen. Die Frau rettete sich durch einen Sprung zur Seite. Verletzt wurde Sie hierbei nicht.

Die 45-Jährige begab sich im Nachgang zur Alzenauer Polizei und erstattete Anzeige wegen Nötigung.

Die Alzenauer Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 06023/944-0 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Sonntag, 20:00 Uhr, wurde ein roter VW Golf bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Das Auto stand im relevanten Zeitraum auf dem Parkplatz des Aschaffenburger Hofs in der Frohsinnstraße.

ASCHAFFENBURG / INNESTADT. Zwischen Samstag, 15:00 Uhr, und Sonntag, 15:45 Uhr, wurde ein grauer 5er BMW offensichtlich mutwillig zerkratzt. Das Auto war in der Zeit in der Herrleinstraße geparkt.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag wurde zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr ein blauer VW T-Roc bei einer Unfallflucht beschädigt. Die Fahrertür wurde eingedellt. Der Pkw stand in der Zeit auf dem Parkplatz einer Gärtnerei im Industriegebiet "An der Lache".

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLINGENBERG, OT TRENNFURT, LKR. MILTENBERG. Am Sonntag wurde in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr ein Motorroller der Marke "Kwang Yang" aus einem Carport in der Trennfurter Straße entwendet. An dem silbernen Kleinkraftrad war zum Zeitpunkt des Diebstahls ein Versicherungskennzeichen mit der Kombination 503AHI angebracht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Sonntag kam es zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem McDonalds-Parkplatz "Am Stadtweg". Ein dort geparkter, schwarzer Skoda wurde an der linken Fahrzeugseite offensichtlich angefahren und beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

WIESEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag kam es zwischen 00:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Sommerweg. Ein dort geparkter, schwarzer Opel Astra wurde an der linken Fahrzeugseite touchiert und dadurch beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.