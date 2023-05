SEßLACH, LKR. COBURG. Am Sonntagnachmittag brach eine bisher unbekannte Person in ein Wochenendhaus in Seßlach ein. Während seines Beutezuges wurde der Täter jedoch von den Eigentümern gestört und ergriff die Flucht.

Ein unbekannter Täter drang am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr gewaltsam in ein Wochenendhaus an der Kreisstraße von Seßlach nach Rothenberg kurz vor der Grüngutsammelstelle in Seßlach ein. Dafür zwickte der Unbekannte zunächst einen Zaun durch und brach anschließend die Gartenhütte auf. Während der Dieb das Anwesen durchsuchte, kamen die Eigentümer hinzu. Der Einbrecher flüchtete. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang nicht festgestellt werden. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 09561/ 645-0 zu melden.