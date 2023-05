WEILHEIM IN OBERBAYERN. Am frühen Samstagabend, den 20. Mai 2023, bedrohten und schlugen zwei bislang unbekannte Täter einen 15-Jährigen und entwendeten sein Mobiltelefon und Bargeld. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise.

Am Samstagabend, den 20. Mai 2023, sprach der 15-jährige Geschädigte eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Weilheim im Bereich des Volksfestplatzes an und erstattete Anzeige. Der junge Mann gab an, dass er sich gegen 21.00 Uhr mit zwei weiteren ihm nicht näher bekannten Freunden in der Grünanlage (Wessobrunner Straße) hinter dem Volksfest aufgehalten habe. Dort wäre er von zwei weiteren Unbekannten angesprochen worden und diese hätten dann im weiteren Verlauf, unter der Androhung von Gewalt, die Herausgabe von Wertsachen gefordert. Im Zuge dessen wäre es dann zum Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. In diesem Zusammenhang wären dem Geschädigten dann sein Mobiltelefon und Bargeld entwendet worden.

Die Täter wurden vom Geschädigten wie folgt beschrieben:

Täter: südländische Erscheinung, ca. 20 Jahre, ca. 175 cm groß, schlank, Kinnbart, auffälliges schwarzes Piercing im linken Ohr, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose (keine Jogginghose) Täter: südländische Erscheinung, ca. 20 Jahre, ca. 170 cm groß, dick (geschätzt 90 Kilogramm), bekleidet mit dunkler Oberbekleidung, einem Baseballcap und weißen Sneaker

Zur Klärung des Sachverhalts bittet das Fachkommissariat für Raubdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0881/640-0: