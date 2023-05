BURGHAUSEN, LKR. ALTÖTTING. Am frühen Sonntag, den 21. Mai 2023, kam es zwischen 01:30 Uhr – 02:30 Uhr zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau nach einem Volksfestbesuch. Die Kriminalpolizei Mühldorf übernahm die Ermittlungen und sucht nun nach den bislang unbekannten Tätern sowie mehreren Zeugen.

Am frühen Sonntagmorgen des 21. Mai 2023 befand sich eine Frau im Zeitraum von 01:30 Uhr – 02:30 Uhr zu Fuß auf dem Weg von der Mai Wiesn Burghausen in Richtung Marktler Straße. Nach den Angaben der Frau, sei sie hinter dem Bürgerhaus an der Stadtparkseite im Bereich der Wasserspiele von zwei unbekannten Männern angesprochen worden. Kurze Zeit später kam es von einem der beiden Männer zu einem sexuellen Übergriff auf die Frau.

Zwei, bislang ebenfalls unbekannte Zeugen, befanden sich in der Nähe des Tatortes, konnten Einschreiten und dadurch möglicherweise schlimmeres verhindern.

Noch am selben Abend erstattete die Geschädigte Anzeige bei der Polizeiinspektion Burghausen. Sie blieb unverletzt.

Von dort aus wurden daraufhin die ersten Sofortmaßnahmen veranlasst und der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Traunstein übernahm die ersten Ermittlungen zum Sachverhalt. Inzwischen führt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein das für Sexualdelikte zuständige Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf die weiteren Ermittlungen.

Die Geschädigte beschrieb die Täter wie folgt:

1. Täter: männlich, ca. 180 cm groß, schlank bzw. sportliche Statur, dunkle Haare, dunkelhäutig, 3-Tage Bart, sprach gebrochenes Deutsch, dunkel gekleidet

2. Täter: keine Beschreibung vorhanden

Weiterhin sucht die Kriminalpolizei nach mehreren Zeugen. Die Geschädigte beschrieb die einschreitenden Zeugen wie folgt:

1. Zeuge: Anfang 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schwarz/weiß karierte Jacke, kurze Haare, sprach möglicherweise mit osteuropäischen/russischen Akzent

2. Zeuge: Anfang 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, rasierte Haare, grauer Pullover, sprach möglicherweise mit osteuropäischen/russischen Akzent

Die beiden Zeugen waren möglicherweise mit einem schwarzen BMW, 3er Limousine, Altöttinger Kennzeichen, unterwegs. Das Fahrzeug war in Bereich der Pettenkofer Straße / Marktler Straße hinter dem Kino abgestellt.

Weiterhin beschrieb die Geschädigte zwei, ebenfalls möglicherweise relevante, Zeugen. Es handelt sich um eine ca. 18-jährige Frau mit schlanker Statur. Begleitet wurde diese von einem jungen Mann mit schlanker Statur und kurzen braunen Haaren. Dieser hörte möglicherweise auf den Namen „Tobi“. Er war schlank und hatte kurze braune Haare. Möglicherweise kommen beide aus Emmerting.

Die Kriminalpolizei Mühldorf bittet nun um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat vor, während oder nach der Tatzeit (Sonntagmorgen, den 21. Mai 2023, zwischen 01:30 bis 02:30 Uhr) im Bereich der Wasserspiele hinter dem Bürgerhaus in Burghausen verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer kann sonst Angaben zu den Tätern oder der Tat machen?

Wer kann Angaben zu den Zeugen machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeistation Mühldorf unter der Telefonnummer 08631/3673-0 oder jede andere Polizeidienststelle.