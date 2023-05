. (609) Im Zeitraum zwischen Samstagabend (20.05.2023) und Sonntagnachmittag (21.05.2023) brachen Unbekannte in ein Tennis-Vereinsheim in Erlangen ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr und 15:00 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu den Vereinsräumlichkeiten in der Paul-Gossen-Straße. Hierzu brachen sie eine zum Buckenhofer Weg führende Metalltüre auf und gelangten so in die Innenräume. Nach Aufhebeln weiterer Türen entwendeten sie eine Geldkassette mit rund 70 Euro Inhalt und flüchteten.

Der entstandene Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

Der Kriminaldauerdienst führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei in Erlangen. Die Beamten bitten Personen, die zur Tatzeit auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Janine Mendel



Erstellt durch: Janine Mendel