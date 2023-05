820. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Diebstahl aus Pkw – Altstadt

Am Sonntag, 21.05.2023, gegen 19:00 Uhr, wurde die Polizei über den Notruf 110 durch mehrere Zeugen darüber informiert, dass eine männliche Person in einer öffentlich zugänglichen Tiefgarage versuche, die dort abgestellten Fahrzeuge zu öffnen. Kurz nach Eintreffen von zivilen Beamten der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) konnten diese den Tatverdächtigen in einem Honda Pkw sitzend feststellen und anschließend festnehmen. Den unverschlossenen Pkw hatte er bereits nach möglichem Diebesgut durchsucht.

Außerdem konnten bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen (ein 50-jähriger Rumäne ohne festen Wohnsitz in Deutschland) diverse Gegenstände aufgefunden werden, die einem Diebstahl aus einem anderen Pkw vom Samstag, 20.05.2023 zugeordnet werden konnten.

Er wurde nach der Anzeigenerstattung in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Er wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

821. Wohnungsbrand – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 21.05.2023, gegen 20:00 Uhr, verständigten Anwohner eines Mehrfamilienhauses die Feuerwehr, da sie Rauch in einer Wohnung des Gebäudes festgestellt hatten.

Im Badezimmer der Wohnung war eine Waschmaschine in Vollbrand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Bewohnerin befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in ihrer Wohnung. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Aufgrund der Brand- und Rußschäden ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.

Als Brandursache kann nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) geführt.

822. Sachbeschädigung an einem Geschäft – Neuhausen

Im Zeitraum von Mittwoch, 17.05.2023, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 18.05.2023, 09:30 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Schaufensterfront und die Eingangstür eines Geschäfts in Neuhausen. In roter und schwarzer Farbe wurden Schriftzüge mit einem inhaltlichen Kontext zum Tierschutz aufgetragen. Zudem wurde der Schließzylinder der Haupteingangstür mit Klebstoff beschädigt und über die gesamte Länge des Eingangsbereichs ein Absperrband angebracht.

Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Es wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 45 übernommen.

823. Polizeieinsatz aufgrund eines Randalierers – Altstadt

Am Sonntag, 21.05.2023, gegen 19:15 Uhr, befand sich ein 34-Jähriger (polnischer Staatsbürger ohne Wohnsitz in Deutschland) in einem Restaurant im Bereich des Marienplatzes. Dort randalierte der 34-Jährige aus bislang unbekannten Gründen, wobei er Angestellte des Restaurants beleidigte und u.a. eine Tür beschädigte.

Aus diesem Grund sprach ein Mitarbeiter des Restaurants ein Hausverbot gegen den 34-Jährigen aus und schob diesen aus dem Betrieb. Dabei trat der 34-Jährige nach dem Mitarbeiter, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der 34-Jährige nach kurzer Zeit zurück, beleidigte erneut die Angestellten und nahm nach einem weiteren Verweis aus dem Restaurant ein Glas aus dem Außenbereich, um eine Angestellte damit zu schlagen.

Zur Unterbindung dieses Angriffs schlug der Mitarbeiter dem 34-Jährigen mit seiner Faust ins Gesicht, wodurch dieser zu Boden stürzte und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Mit einem Rettungswagen kam der 34-Jährige in ein Krankenhaus.

Der 34-Jährige wurde wegen der Körperverletzung, der Sachbeschädigung, der Beleidigung und dem Hausfriedensbruch angezeigt. Der Mitarbeiter des Restaurants wurde wegen der Körperverletzung angezeigt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.