LANDSHUT. Von 18.05. auf den 19.05.2023 wurde sowohl in der Klötzlmüllerstraße als auch in der Rachelstraße in Landshut durch bislang unbekannte Täter jeweils ein BMW X6 gestohlen.

Der Tatzeitraum bei dem entwendeten BMW X6 in schwarz in der Klötzlmüllerstraße liegt zwischen dem 18.05.2023, 15.00 Uhr, und dem 19.05.2023, 14.15 Uhr. Als der 47-jährige Fahrzeughalter den Diebstahl bemerkte, erstattete er Anzeige bei der Polizeiinspektion Landshut.

Der weitere BMW X6 in weiß wurde ebenfalls zwischen dem 18.05.2023, 19.00 Uhr, und dem 19.05.2023, 07.30 Uhr, in der Rachelstraße entwendet. Auch hier erschien der 31-jährige Fahrzeughalter bei der Polizeiinspektion Landshut, um Anzeige zu erstatten, nachdem der Diebstahl auffiel.

Der gesamte Diebstahlsschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen Wert im mittleren 5-stelligen Bereich. Ob die beiden Diebstähle in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Die Ermittlungen zu beiden Diebstählen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen. Diese bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 0871/9252-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 22.05.2023, 11.21 Uhr