BAD HEILBRUNN, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. In der Nacht vom 20. auf 21. Mai 2023 geriet ein sogenannter „Blitzeranhänger“ in Brand. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von über 250.000 Euro. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen.

In der Nacht vom 20. auf den 21. Mai 2023 wurde ein in der Kocheler Straße in Bad Heilbrunn abgestellter „Blitzeranhänger“ (teilstationäre Geschwindigkeitsmessanlage) durch ein Feuer beschädigt. Gemeldet hatte den Brand ein Passant, der um kurz nach 1.30 Uhr (21. Mai 2023) auf den brennenden „Blitzeranhänger“ aufmerksam wurde. Der Brand konnte von den regionalen Feuerwehren rasch abgelöscht werden. Der entstandene Schaden am Anhänger wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt.

Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen. Aufgrund der ersten Erkenntnisse gehen die Ermittler von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 um sachdienliche Hinweise: