812. Brandstiftung an Fahrzeugen - Sendling

Am Freitag, 19.05.2023, gegen 02:30 Uhr, meldeten sich mehrere Personen beim Polizeinotruf 110 und der Rettungsleitstelle 112 und gaben an, dass in der Hans-Preißinger-Straße beim dortigen Ausbildungszentrum Fahrzeuge brennen.

Vor Ort konnten die eingetroffenen Streifen und die eingesetzte Feuerwehr zwei nebeneinander parkende Fahrzeuge feststellen, die brannten. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte gelöscht werden, ohne dass die Flammen auf ein Nebengebäude übergriffen.

Bei beiden Fahrzeugen handelt es sich um Elektro-Pkw der Stadtwerke München, die zum Tatzeitpunkt an den dort vorhandenen Ladesäulen hingen. Beide Fahrzeuge wiesen hauptsächlich im vorderen Bereich Brandspuren auf.

Der Gesamtschaden an den Pkw wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der weiteren Aufnahme des Brandes, bei dem zunächst ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden konnte, fanden die eingesetzten Beamten ca. zehn Meter von der Brandörtlichkeit entfernt ein Graffiti, welches auf eine politische Motivation aus dem Phänomenbereich „Klimaaktivismus“ hinwies. Aus diesem Grund wird derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen.

Das Fachkommissariat 13 (Brand) führt die weiteren Ermittlungen zum Fall.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hans-Preißinger-Straße, Schäftlarnstraße und Brudermühlstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel.: 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.