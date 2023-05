HEILSBRONN / NÜRNBERG. (602) Am Freitagabend (19.05.2023) zeigte ein 52-jähriger Mann in Heilsbronn (Lkrs. Ansbach) den Hitlergruß. Da er in der Nacht zum Samstag (20.05.2023) in der Nürnberger Innenstadt rechte Parolen grölte und bei der Festnahme Polizisten bespuckte, wurde er festgenommen.



Gegen 20:40 Uhr lief der 52-Jährige die Fürther Straße in Heilsbronn (Lkrs. Ansbach) entlang und gab hierbei lautstark fremdenfeindliche Äußerungen von sich. Als er am Bahnhof ankam, zeigte er den Hitlergruß. Passanten verständigten daraufhin die Polizei.

Die hinzugerufenen Streifen der Polizeiinspektion Heilsbronn konnten den mit etwa 1,5 Promille alkoholisierten Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen. Die Beamten leiteten gegen den 52-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.

In der folgenden Nacht fiel der Mann gegen 02:10 Uhr in der Nürnberger Engelhardsgasse erneut auf. Auch hier grölte er rechte Parolen und pöbelte Passanten an. Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte den Mann festnahmen, beleidigte er mehrere Beamte, bespuckte sie und rief mehrfach „Heil Hitler“.



Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete eine Blutentnahme bei dem 52-Jährigen an und stellte Haftantrag gegen ihn. Er muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten und wird dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.



Erstellt durch: Christian Seiler