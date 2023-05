Exhibitionist aufgetreten

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Am Freitagabend wurde eine junge Frau von einem Pkw-Fahrer angesprochen, der währenddessen an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Kripo ermittelt.

Gegen 20:00 Uhr stoppte ein ca. 25-jähriger Mann mit kurzen glatten Haaren, der eine Brille und einen Vollbart trug, seinen blauen Pkw auf der Kreisstraße MIL 22 auf Höhe einer 16-Jährigen und sprach diese an. Als die Jugendliche einen Blick in den Wagen warf, sah sie, dass der Mann gerade an seinem erigierten Geschlechtsteil manipulierte. Die Geschädigte empfand Ekel, der Autofahrer fuhr daraufhin davon.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen zur Identität des Exhibitionisten und bittet Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

15-Jähriger setzt Pkw des Vaters an die Mauer

KLINGENBERG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. In der Nacht zu Freitag verlor ein 15-Jähriger die Kontrolle über einen Pkw und stieß gegen eine Hauswand. Der Jugendliche nahm sich kurz zuvor ohne Wissen der Eltern den Wagen und fuhr von zu Hause aus los. Der Jugendliche muss sich nun für mehrere Straftaten verantworten.

Gegen 23:30 Uhr nahm sich ein 15-Jähriger die Pkw-Schlüssel des Wagens seiner Eltern und fuhr mit dem Kia los. In der Wilhelmstraße verlor der Jugendliche allerdings bereits die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß gegen eine Hauswand. Hierbei entstand an dem Kia erheblicher Schaden im Frontbereich. Der 15-Jährige stieg aus dem Wagen aus, begutachtete den Schaden und begann zu telefonieren. Kurz daraufhin erschien eine weitere Person, die sich in das Unfallfahrzeug setzte und damit davon fuhr. Der Jugendliche machte sich zu Fuß auf den Heimweg. Dank Zeugenhinweisen konnte der 15-Jährige identifiziert und das Unfallfahrzeug aufgefunden werden.

Der Jugendliche wird sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten müssen. Die genaue Höhe des Sachschadens, insbesondere der an der Hauswand, muss noch beziffert werden.

Weitere Zeugenaufrufe

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein bislang Unbekannter stieß am Freitagmittag mit seinem Wagen gegen einen am McDonalds-Parkplatz in der Daimlerstraße abgestellten Honda und fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern davon. Am Honda wurde das Heck eingedrückt und das Blinkerglas beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

ASCHAFFENBURG/INNENSTADT. Zwischen Donnerstag und Freitag warf ein bislang Unbekannter einen Pflasterstein durch ein Fenster auf der rückwärtigen Seite des Rathauses in der Stiftsgasse. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

ASCHAFFENBURG/SCHWEINHEIM. Am Samstagabend zwischen 19:00 Uhr und 19:50 Uhr geriet eine Holzabgrenzung zu einem Beet in der Ebersbacher Straße in Brand und konnte durch einen Zeugen abgelöscht werden. Die Polizei geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandlegung aus und sucht Zeugen der Tat.

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagmorgen gegen 07:20 Uhr stieß ein bislang Unbekannter mit seinem dunklen Fahrzeug gegen einen in der Haarstraße geparkte Peugeot und fuhr ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von geschätzten 3.000 Euro zu kümmern davon.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Freitags stieß ein bislang Unbekannter mit seinem BMW gegen einen im Lachweg geparkten Anhänger und fuhr im Anschluss davon. An dem Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

OBERNBURG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Samstagabend brachte der Eigentümer eines Anhängers eine Unfallflucht zu Anzeige. Der seit Anfang März in der Julius-Echter-Straße als Webefläche abgestellte Anhänger weist nun hinten links einen Schaden in Höhe von rund 800 Euro auf.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.