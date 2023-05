BRANNENBURG, LKR. ROSENHEIM. Am Samstagvormittag, den 20. Mai 2023, ereignete sich ein tödlicher Gleitschirmabsturz. Ein 64-jähriger Brannenburger erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Polizeiinspektion Brannenburg hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Am Samstagvormittag verunglückte ein 64-jähriger Brannenburger gegen 11:20 Uhr bei einem Gleitschirmabsturz tödlich.

Der Pilot startete bei Südföhn an der Rampoldplatte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Gleitschirmflieger kurz nach dem Start in die sogenannte Leewalze des Windes gekommen sein und in der Folge die Kontrolle über seinen Schirm verloren haben. Im Anschluss stürzte er aus ca. zehn Metern Höhe in das steile Almgelände unterhalb des Gipfels ab.

Die durch Wanderer alarmierte Bergwacht konnte den Unfallort schnell erreichen. Der Pilot erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen und konnte nur noch tot durch einen Polizeibergführer geborgen werden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch einen Polizeibergführer der Polizeiinspektion Brannenburg geführt.