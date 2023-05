WÜRZBURG. Am frühen Freitagabend entstand ein Feuer auf dem Dach eines Gebäudes der Universität am Hubland. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Kripo sieht einen Zusammenhang mit Bauarbeiten. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 17:00 Uhr teilten Zeugen eine starke Rauchentwicklung auf dem Dach eines Gebäudes der Universität am Galgenberg mit. Eintreffende Einsatzkräfte der Feuerwehr bekamen den Brand schnell unter Kontrolle und konnten das Feuer löschen. Auf dem Gebäude fanden kurz vor Brandausbruch Dachreparaturarbeiten statt, die nach derzeitigem Ermittlungsstand für das Feuer verantwortlich sein könnten.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm inzwischen die Ermittlungen. Brandfahnder gehen davon aus, das sich Materialien im Anschluss an Schweißarbeiten durch die entstandene Hitze entzündet hatten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.