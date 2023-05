WÜRZBURG. In der Nacht zu Samstag drang ein bislang Unbekannter in die Wohnung einer 23-Jährigen ein, durchwühlte Schubladen und Schränke und entwendete Wertgegenstände und Bekleidung. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 03:40 Uhr wird eine bis dahin in ihrem Bett in ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Kroatengasse schlafende 23-Jährige aufgrund ungewöhnlicher Geräusche wach. Sie erblickt daraufhin eine unbekannte schwarz gekleidete und maskierte Person im Bereich der offenen Wohnungseingangstüre. Sofort beginnt die junge Frau zu schreien. Der Unbekannte greift einen am Boden stehenden Rucksack und ergreift daraufhin die Flucht. Die Studentin verständigt sofort die Polizei. Bei Eintreffen der Streife stellt sich heraus, dass der Einbrecher bereits in einem Zimmer sämtliche Schubladen und Schränke auf der Suche nach Beute durchwühlt hatte. Eine Fahndung nach dem Einbrecher blieb erfolglos. Neben Bekleidungsstücken und Schuhen entwendete der Mann den Geldbeutel der Frau und Gegenstände im Gesamtwert von rund 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.