806. Pressekonferenz

Statistik 2022 „Gewalt gegen Polizeibeamte“ im Zuständigkeitsbereich der Münchner Polizei

Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel stellte am Freitag, 19.05.2023, im Rahmen einer Pressekonferenz das Lagebild für das Polizeipräsidium München zur Thematik „Gewalt gegen Polizeibeamte“ für das Jahr 2022 vor.

Im vergangenen Jahr wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München insgesamt 1.510 und damit um 5,3 Prozent mehr Fälle als im Vorjahr 2021 (1.434) verzeichnet. Etwas mehr als jeder Fünfte aller Angriffe auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in Bayern wurde damit in der Stadt oder im Landkreis München begangen. Die Zahl der verletzten Beamtinnen und Beamten hat somit einen Höchststand in den zurückliegenden zehn Jahre erreicht.

Der Polizeipräsident betont: „Wir müssen die schützen, die uns schützen!“

Der Großteil der erfassten Fälle setzt sich aus den Delikten Beleidigung (30,1 Prozent, -90 auf 455 Fälle), tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte (34 Prozent, +110 auf 513 Fälle) und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte (24,8 Prozent, +39 auf 374 Fälle) zusammen.

Insgesamt waren im vergangenen Jahr 3630 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, statistisch gesehen ca. 2/3 aller Münchner Polizistinnen und Polizisten, durch einen derartigen Vorfall betroffen. 610 erlitten dabei sogar Verletzungen. Die Vorfälle ereigneten sich vor allem im Bereich von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen bei alltäglichen Einsätzen des Wach- und Streifendienstes.

Es wurden 1.327 Tatverdächtige bei diesen Straftaten ermittelt, wovon 81,6 Prozent erwachsen und 82,4 Prozent männlich waren. 52,5 Prozent standen bei der Tat unter Alkoholeinfluss. Im Vergleich mit der Alkoholisierungsquote der Tatverdächtigen der Gesamtkriminalität (13,4 Prozent) sowie der Tatverdächtigen im Bereich der Gewaltkriminalität (28,6 Prozent) lässt sich erkennen, dass die Alkoholisierungsquote im Bereich Gewalt gegen Polizeibeamte deutlich höher ausfällt.

Um im täglichen Dienst auf derartige Situationen gut vorbereitetet zu sein, werden alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte jedes Jahr in regelmäßigen und verpflichtenden Einsatztrainings auf solche Ausnahmesituationen professionell vorbereitet. Vermeintliche Routineeinsätze bergen Gefahren, da die Einsatzkräfte bei diesen Einsätzen oft unvorhergesehen mit sehr unklaren, dynamischen und unübersichtlichen Situationen konfrontiert sind. Die Beamtinnen und Beamten müssen häufig unter hohem Druck innerhalb von Sekundenbruchteilen wichtige taktische Entscheidungen treffen.

Aktuelle Fälle zeigen wie schnell sich alltägliche und anfangs harmlose Situationen verändern können. So z. B. eine Bedrohungssituation in Schwabing, bei welcher ein Polizeibeamter einen 17-Jährigen am 05.05.2023, gegen 10:40 Uhr, kontrollieren wollte und dieser daraufhin den Polizeibeamten und einen unbeteiligten Passanten mit einer Schusswaffe bedrohte (siehe 1. Nachtrag zur Medieninformation 735. vom 08.05.2023).

Mit dem Polizeilichen Einsatztraining (PE) bereitet das Polizeipräsidium München seine Polizistinnen und Polizisten seit Jahren bestmöglich auf vielfältige Gefahrenlagen vor, damit diese darauf vorbereitet sind, binnen Sekunden Entscheidungen treffen zu können, die unter Umständen mit weitreichenden Folgen verbunden sein könnten. Da es kein „Schema F“ für die Einsatzabarbeitung gibt, versuchen die Trainerinnen und Trainer für polizeiliches Einsatzverhalten ihren Kolleginnen und Kollegen Handlungsoptionen aufzuzeigen. Im PE können die Beamtinnen und Beamte auch Taktiken ausprobieren und Fehler reflektieren, was in der Einsatzrealität nicht möglich ist oder auch dramatische Folgen haben könnte. In den Einsatztrainings können das taktische Vorgehen und die Wahl des richtigen Einsatzmittels geprobt werden, ohne die eigene Gesundheit oder die von anderen zu gefährden.

807. Tötungsdelikt – Forstenried

Am Mittwoch, 17.05.2023, gegen 02:45 Uhr wurde die Münchner Polizei über Notruf von einem Anwohner informiert, dass eine Person auf der Terrasse der Nachbarwohnung liegt und die Terrassentür offensteht. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort schließlich feststellen, dass die 78-jährige dort wohnende Rentnerin mit einer blutenden Kopfwunde schwach atmend auf der Terrasse lag. In der Wohnung konnte der 88-jährige Ehemann leblos auf einem Sessel sitzend aufgefunden werden. Er hatte eine Schussverletzung am Kopf und hielt noch eine Schusswaffe in der Hand. Die 78-Jährige wurde noch unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie kurz darauf verstarb.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden nun vom Kommissariat 11 übernommen. Diesbezüglich wurden umgehend die erforderlichen Spurensicherungsmaßnahmen und notwendigen Untersuchungen veranlasst. Erkenntnisse oder Hinweise auf eine Einwirkung durch andere Personen gibt es aktuell nicht.

808. Zusammenstoß von zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Taufkirchen

Am Donnerstag, 18.05.2023, gegen 16:05 Uhr, fuhr ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw auf dem Oberweg in Taufkirchen in Richtung Unterhaching. An der Kreuzung zur Waldstraße wollte der 29-Jährige nach links in diese abbiegen.

Zeitgleich fuhr eine 76-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw auf der Waldstraße in Richtung Oberweg. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Pkw.

Hierbei wurden die 76-Jährige sowie die Beifahrerin des 29-Jährigen leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw wurden stark beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa mehrere Tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

809. Staatsschutzrelevantes Delikt – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 17.05.2023, gegen 23:00 Uhr, kletterten mehrere Personen auf das Eingangsportal des alten botanischen Gartens am Lehnbachplatz und entrollten dort ein Banner mit ausländerfeindlichen Parolen. Zeitgleich brannten weitere Personen sowohl auf dem Eingangstor, als auch auf dem Boden sogenannte „Bengalische Feuer“ ab.

Bei Eintreffen der verständigten Polizeistreifen flüchteten die Personen. Im Rahmen der Fahndung konnten schließlich drei männliche Personen (2 x 20 Jahre alt, 1 x 21 Jahre alt) angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Alle drei wurden nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Gegen sie wurden Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, sowie Verstößen gegen das Sprengstoff- und das Bayerische Versammlungsgesetz erstellt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 44 (politisch motivierte Kriminalität) der Kriminalpolizei München.

810. Brand in einem Mehrfamilienhaus – Hasenbergl

Am Dienstag, 16.05.2023, gegen 20:45 Uhr, kam es zu einem Brand in einem mehrstöckigen Mehrfamilienhaus. Es kam zu starker Rauchentwicklung, insbesondere im Keller-, Flur- und Treppenbereich. Vereinzelte, sich noch im Wohngebäude befindliche Personen wurden durch die Feuerwehr aus den Wohnungen evakuiert. Die insgesamt etwa 150 Anwohner wurden vor Ort betreut. Laut Feuerwehr wurden insgesamt 13 Personen Rettungsdienst und Notarztteams medizinisch untersucht.

Neben Brand- und Rußschäden im Keller-, Flur- und Treppenbereich wurde auch die Stromversorgung des Gebäudes beschädigt. Der Sachschaden beträgt nach derzeitigem Stand mehrere Zehntausend Euro.

Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen hierzu wurden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

811. Fußballturnier - Gemeinsam-Füreinander-Cup 2023

Am Donnerstag, 18.05.2023, veranstaltete die Polizeiinspektion 11 (Altstadt) ein Kleinfeldfußballturnier auf einer Sportanlage in Untergiesing unter dem Motto „Wir tun was – Gemeinsam gegen Hass und Hetze!“. Beim „Gemeinsam Füreinander Cup 2023“ konnte sich die Mannschaft des Stadtrats München gegen die elf anderen teilnehmenden Mannschaften durchsetzen. In einem spannenden Finale gewann sie mit 3:0 gegen die Mannschaft von Madhouse gemeinnützige GmbH. Den dritten Platz konnte die Gastgebermannschaft der Polizeiinspektion 11 erringen.

Ca. 250 Zuschauer sahen ein durchwegs faires Turnier, in welchem das Allstarteam, das aus Spielern aller Mannschaften zusammengestellt wurde, den Fairnesspreis gewann. Neben dem sportlichen Aspekt lag das Augenmerk vor allem darauf, Menschen verschiedenster Herkunft und Kulturkreise zusammenzuführen und bestehende Barrieren abzubauen. Auch in diesem Hinblick kann das Turnier als großer Erfolg gewertet werden und es soll im kommenden Jahr wiederholt werden.