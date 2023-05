0958 – Raub

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (18.05.2023) entwendeten zwei bislang unbekannte Täter in der Hallstraße gewaltsam Bargeld eines 26-Jährigen. Der 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 04.00 Uhr ging der 26-Jährige auf der Hallstraße in Richtung Maximilianstraße. Hier griffen ihn zwei bislang unbekannte Täter körperlich an und entwendeten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Die Täter flohen anschließend in Richtung Konrad-Adenauer-Allee.

Die bislang unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:

Unbekannter Täter 1:

Männlich, ca. 25-30 Jahre, 185cm groß, schwarze Haare, dunkler Bart, südländisches Aussehen, weißes T-Shirt

Unbekannter Täter 2:

Ähnliches Aussehen wie Täter 1

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

0959 – Einbruch in Restaurant

Spickel – Am gestrigen Donnerstag (18.05.2023) im Zeitraum von 02.30 Uhr bis 09.30 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Restaurant in der Hofrat-Röhrer-Straße ein. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Höhe des Beuteschadens wird derzeit geklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt und bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

0960 – Betrunken vom E-Scooter gestürzt

Göggingen – Am gestrigen Donnerstag (18.05.2023) verursachte eine 21-Jährige alleinbeteiligt einen Verkehrsunfall. Sie verletzte sich dabei leicht.

Die 21-Jährige war in der Gögginger Straße mit einem E-Scooter unterwegs. Gegen 02.30 Uhr bemerkten Passante, dass die 21-Jähige hinter ihnen stürzte und verständigten die Polizei. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten stellten den Führerschein der Frau sicher, da ein vorläufiger Entzug der Fahrerlaubnis im Raum stand. Außerdem musste die Frau eine Blutprobe abgeben, um den exakten Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen die 21-Jährige.

0961 – Einbruch in Bürogebäude

Innenstadt – In der Zeit von Dienstag (16.05.2023), 22.00 Uhr bis Mittwoch, 06.15 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in das dritte Obergeschoss eines Bürogebäudes in der Frölichstraße ein. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.

0962 – Sachbeschädigung durch Brandlegung

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (18.05.2023) zündeten ein bislang unbekannter Täter zwei Gegenstände in einem Außenflur am Leonhardsberg an. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 01.50 Uhr zündete der bislang Unbekannte einen u.a. einen Kinderwagen im Bereich des Außenflurs an und flüchtete anschließend. Ein Anwohner verständigte die Polizei und auch die Feuerwehr, da es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Das Feuer konnte dann durch die eintreffende Polizeistreife gelöscht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro.

Ein Anwohner sah in der Zeit von 01.00 Uhr bis 01.30 Uhr eine bislang unbekannte Person, die wie folgt beschrieben wird:

160cm groß, trug einen Rucksack, dunkle Kapuzenjacke

Bereits in der Nacht von Montag (15.05.2023) auf Dienstag zündete ein bislang unbekannter Täter einen im Außenflur stehenden Hocker an und flüchtete. Das Feuer ging selbstständig aus, die Polizei wurde nicht verständigt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0963 – Schrankenzäune auf Straße gelegt – Zeugen gesucht

Lechhausen – Am heutigen Freitag (19.05.2023) warfen zwei bislang unbekannte Täter zwei Schrankenzäune einer anliegenden Baustelle auf die Neuburger Straße.

Gegen 03.15 Uhr rief ein Passant die Polizei, nach dem er die zwei bislang unbekannten Jugendlichen dabei beobachtete, wie sie die Schrankenzäune auf die Straße warfen. Anschließend flüchteten sie in Richtung Lützowstraße. Dort konnten sie kurzzeitig gesichtet werden, flüchteten aber anschließend in Richtung Lech und Elisabethstraße.

Durch den Vorfall musste ein Pkw ausweichen und ein weiterer überfuhr nach ersten Erkenntnissen einen der Schrankenzäune.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet die genannten Verkehrsteilnehmer und Weitere, die durch die Schrankenzäune gefährdet wurden, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

0964 – Diebstahl aus Tankstelle

Hochzoll – Am gestrigen Donnerstag (18.05.2023) entwendeten zwei bislang unbekannten Junge E-Zigaretten aus einer Tankstelle in der Friedberger Straße.

Gegen 22.00 Uhr betraten die beiden Jungen den Verkaufsbereich. Während einer der beiden mit einer Mitarbeiterin sprach, ging der anderen im Laden umher. Einer der beiden entnahm anschließend E-Zigaretten aus einem Regal und beide flüchteten in Richtung Grüntenstraße.

Die beiden Jungen wurden wie folgt beschrieben:

Unbekannter Junge 1: männlich, 12 Jahre, südländisches Aussehen, lockige kurze Haare, Cap, helles Oberteil, graue Hose

Unbekannter Junge 2: männlich, 12 Jahre, südländisches Aussehen, Cap, möglicherweise rot-schwarz-karierter Schal, helles Oberteil, graue Hose

Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0965 – Sachbeschädigungen durch Graffiti

Universitätsviertel – Im Zeitraum von Montag (24.04.2023) bis Mittwoch (17.05.2023) beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Hauswände in der Lilienthal Straße mit Graffitis. Die neuesten Beschädigungen entstanden am 17.05.2023 in der Zeit von 02.00 Uhr bis 08.00 Uhr.

Göggingen – Im Zeitraum von Dienstag (16.05.2023), 18.00 Uhr bis Mittwoch, 07.00 Uhr beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Garage in der Radegundisstraße mit einem Graffiti.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0966 – Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Lechhausen - Am vergangenen Mittwoch (17.05.2023) kam es auf dem Überleitungsstreifen der Autobahn A8 an der Mühlhauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 16.00 Uhr befuhren eine BMW-Fahrerin und ein Skoda-Fahrer die Mühlhauser Straße in stadtauswärtige Richtung. Während die BMW-Fahrerin unmittelbar auf den Überleitungsstreifen der A8 wechselte, musste sich der Skoda-Fahrer orientieren. Nach kurzer Zeit wechselte er ebenfalls auf den Überleitungsstreifen der A8, wo es zum Zusammenstoß mit der BMW-Fahrerin kam. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

Die Polizei prüft nun den Unfallhergang und bittet in diesem Rahmen um Zeugenhinweise. Diese nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323- 1910 entgegen.

0967 – In Garten randaliert

Innenstadt – Am vergangenen Mittwoch (17.05.2023) gegen 14.00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in einen Garten in der Pferseer Straße ein und randalierte dort. Anschließend flüchtete er in stadteinwärtige Richtung.

Ein Anwohner bemerkte den Vorfall und verständigte die Polizei. Der bislang unbekannte Täter konnte im Umfeld nicht mehr festgestellt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 175cm groß, 45 Jahre, Brille, 3-Tage-Bart

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0968 – Geständiger Fahrraddieb

Oberhausen – Am gestrigen Donnerstag (18.05.2023) entwendete ein 24-Jähriger ein Fahrrad am Helmut-Haller-Platz.

Gegen 00.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann in der Dieselstraße. Gleich zu Beginn gab er zu, dass es sich nicht um sein Fahrrad handelte, mit dem er gerade unterwegs war. Nachdem er zuerst ein Fahrrad in der Donauwörther Straße „fand“, es jedoch wieder parkte, weil es nicht mehr fahrbereit war, entwendete er schließlich dieses Fahrrad. Die Beamten stellten die Fahrräder sicher und nahmen sie mit zur Dienststelle.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eines Fahrrades gegen den 24-Jährigen.

0969 – Körperverletzung bei Spaziergang

Pfersee – Am vergangenen Mittwoch (17.05.2023) kam es bei „Zur Spinnerei“ zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer bislang unbekannten Täterin und einer 65-Jährigen. Die 65-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 15.30 Uhr ging die 65-Jährige mit ihrem Hund spazieren. Hierbei geriet sie in eine verbale Streitigkeit mit der bislang unbekannten Frau. Im Verlauf des Streits trat die bislang unbekannte Täterin der 65-Jährigen gegen den Oberschenkel und beleidigte sich mehrfach. Nachdem die 65-Jährige drohte die Polizei zu verständigen, entfernte sich die Unbekannte zunächst. Kam jedoch wenig später zurück und schlug der 65-Jährigen mehrmals mit der Faust gegen den Kopf.

Die dann hinzugerufene Polizeistreife konnte die Unbekannte im Nahbereich nicht mehr feststellen. Sie wird wie folgt beschrieben:

Weiblich, 20 Jahre alt, 175cm groß, schlanke Statur, Haare zusammengebunden

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen die bislang unbekannte Frau. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

0970 – Werkzeugtasche aus Auto entwendet

Pfersee – Am vergangenen Mittwoch (17.05.2023) entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Werkzeugtasche aus einem Auto in der Leitershofer Straße.

Gegen 10.00 Uhr parkte ein Mitarbeiter das Auto unversperrt und stellte als er gegen 15.00 Uhr zurückkam das Fehlen der Werkzeugtasche fest. Anschließend verständigte er die Polizei. Es entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0u821/323-2610 entgegen.

0971 – Unfallfluchten

Lechhausen – Am vergangenen Mittwoch (17.05.2023) zwischen 16.20 Uhr und 18.15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Pkw auf einem Parkplatz in der Derchinger Straße an. Anschließend entfernte er sich ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fahrzeugbesitzer stellte den Schaden fest und verständigte die Polizei.

Innenstadt – Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am gestrigen Donnerstag (18.05.2023) in der Hinter der Metzg.

Ein 61-Jähriger parkte seinen Opel im Zeitraum von 00.00 Uhr bis 16.00 Uhr in der dortigen Tiefgarage. Als er zu seinem Auto zurückkehrte stellte er einen Kratzer an der Fahrertüre fest. Der bislang Unbekannte hinterließ lediglich einen unlesbaren Zettel.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0972 – Sachbeschädigung an Kfz

Lechhausen – Im Zeitraum von Dienstag (16.05.2023), 20.00 Uhr bis Mittwoch, 08.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Reifen eines geparkten Seats in der Zugspitzstraße. Bereits vor etwa einem Monat wurden beide Hinterreifen des Autos zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung an Kfz. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.