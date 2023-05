FUCHSSTADT, LKR. BAD KISSINGEN. Am Donnerstagnachmittag verschafften sich zwei bislang unbekannte Männer unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer 90-Jährigen. Offenbar waren die beiden auf der Suche nach Beute. Die Kripo ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 15:50 Uhr öffnete eine 90-Jährige zwei bislang unbekannten Personen die Wohnungstüre in einem Mehrfamilienhaus in der Kissinger Straße. Unter einem Vorwand verschafften sich die Männer Zutritt zur Wohnung. Während einer der Unbekannten die Dame in ein Gespräch verwickelte, durchwühlte der andere währenddessen Schubladen und Schränke auf der Suche nach Beute. Wenige Minuten später verließen beide Männer die Wohnung wieder ohne Wertgegenstände an sich genommen zu haben.

Im Rahmen der Ermittlungen stießen Polizeibeamte darauf, dass sich kurz zuvor ebenfalls zwei unbekannte Männer unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer 91-Jährigen in der Kornacherstraße in Schweinfurt verschafft hatten. Auch hier erlangten die beiden keine Beute. Die Kripo vermutet, dass es sich bei den Unbekannten um die selben Personen handelt, die etwa eine Stunde später in Fuchsstadt auffielen.

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

ca. 180cm groß

ca. 30 Jahre alt

kräftige Statur

trug dunkles, dichtes, zurückgekämmtes Haar mit Geheimratsecken

trug 3-Tage-Bart und Brille

trug schwarze Hose, schwarzes Hemd, schwarzes T-Shirt, schwarze Weste

Täter 2:

ca. 175cm groß

ca. 25 Jahre alt

kräftige Statur

trug kurzes, dunkles Haar und einen Oberlippenbart

trug schwarze Jacke, weißes Shirt, schwarze Jeans und blau-weiße Sportschuhe mit roten Schnürsenkeln

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Gesuchten geben können, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.