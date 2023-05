URSENSOLLEN. LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Mittwoch, den 17. Mai 2023, gab sich ein Betrüger bei einer 58-jährigen Frau am Telefon als Staatsanwalt aus. Die Frau erkannte den Betrugsversuch und ermöglichte die Festnahme eines Abholers.

Eine in Ursensollen wohnhafte Frau erhielt am Mittwochmittag einen Anruf von einem angeblichen Staatsanwalt. Der Anrufer offenbarte ihr, dass es in der Nachbarschaft einen Einbruch gegeben hätte. Einer der Täter sei noch flüchtig. Zur Eigentumssicherung forderte die unbekannte Männerstimme eine Bargeldsumme im fünfstelligen Bereich.

Die 58-Jährige erkannte schnell, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte und informierte sogleich die echte Polizei über den Notruf 110. Die Frau vertraute der Einsatzzentrale Oberpfalz die vereinbarten Details zur Abholung an. Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Amberg begannen unverzüglich mit entsprechenden Maßnahmen, die schließlich zu der Festnahme eines 24-jährigen Abholers auf frischer Tat führte.

Im weiteren Verlauf durchsuchten die Polizeibeamten die Wohnung des Festgenommenen und stellten dabei mehrere 1000 Euro Bargeld sicher. Der Tatverdächtige wurde am 18. Mai 2023 einem Ermittlungsrichter in Amberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Betrüger, woraufhin ihn die Polizei in eine Justizvollzugsanstalt brachte.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Amberg ermittelt, unter anderem bezüglich weiterer Taten, möglicher Komplizen und Hintermänner.

Mit diesen oder ähnlichen Maschen kommt es immer wieder vor, dass hohe Geldbeträge oder Wertgegenstände an Betrüger übergeben werden.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz gibt deshalb folgende Tipps: