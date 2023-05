VÖHRINGEN / BAB 7. Am Donnerstag, den 04.05.2023 um 19:15 Uhr führten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Lindau auf der A 7 eine Kontrolle durch, in deren Verlauf die Beamten eine fünfstellige Summe an Falschgeld sicherstellten.

Die Fahnder führten in der Nähe der Anschlussstelle Vöhringen eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle bei einem Pkw durch. Im Rahmen der durchgeführten Fahrzeugdurchsuchung des Pkws fanden die Beamten eine erhebliche Menge Falschgeld im hohen fünfstelligen Bereich auf und stellten dieses sicher.

Sie nahmen daraufhin die vier Fahrzeuginsassen, einen 39-jährigen Fahrer sowie die drei anderen Fahrzeuginsassen im Alter von 23 bis 37 Jahren vor Ort vorläufig fest. Die Ermittlungen wurden noch am selben Abend durch den Kriminaldauerdienst der KPI Memmingen übernommen und werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen weitergeführt.

Die Ermittler fanden bei der Durchsicht eines der Mobiltelefone der Beschuldigten Fotos, die mutmaßlich weitere, erheblich größere Mengen an Falschgeld zeigen. Die Ermittlungen erstrecken sich nun auch auf die Hintergründe zu diesen Aufnahmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen führten die Beamten die vier Tatverdächtigen am Folgetag der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vor. Gegen alle vier Personen wurden Haftbefehle erlassen und die Männer in verschiedene bayerische Justizvollzugsanstalten gebracht. (GPI Lindau / KPI Memmingen)

Die Bilder zeigen das sichergestellte Falschgeld sowie zwei weitere Aufnahmen, die sich auf einem der Mobiltelefone der Beschuldigten befanden. Diese Aufnahmen zeigen ebenfalls mutmaßlich weiteres Falschgeld.