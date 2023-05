Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

ENGISHAUSEN/EGG A.D. GÜNZ. Am 18.05.2023 gegen 17:55 Uhr kam es in Egg a. d. Günz (OT Engishausen) zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 25-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Der Fußgänger war mit mehreren weiteren Personen mit einem Traktorgespann anlässlich des „Vatertages“ unterwegs. Das Gespann hielt am rechten Fahrbahnrand, da der Fußgänger zu der gegenüberliegenden Wirtschaft laufen wollte. Hierfür überquerte der Fußgänger die Fahrbahn. In diesem Moment fuhr ein 18-jähriger Pkw- Fahrer jedoch die St2020 ortsauswärts entlang. Der Fußgänger lief, ohne auf den Verkehr zu achten, über die Fahrbahn. Trotz des Versuches auszuweichen, traf der Pkw-Fahrer den Fußgänger frontal, sodass dieser in die Luft geschleudert wurde und im Anschluss zunächst bewusstlos auf der Fahbahn landete. Der Fußgänger zog sich schwere Kopfverletzungen zu, weshalb er durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht wurde. Der Sachschaden am Pkw wird auf hier ca. 1.000 Euro beziffert. Aufgrund der Verletzungen wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Unfallgutachter zur Unfallstelle hinzugezogen. Vor Ort waren ebenfalls sieben Mann der Freiwilligen Feuerwehr Engishausen, ein Rettungswagen samt Notarzt, ein Rettungshubschrauber und zwei Streifen der Polizeiinspektion Memmingen. Die Ortsdurchfahrt wurde während der Unfallaufnahme für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

