MÜNSING, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Bei einem Brand am frühen Donnerstagmorgen, 18. Mai 2023, griffen die Flammen von einem Gewächshaus auf das angrenzende Mehrfamilienhaus über und richteten einen Sachschaden in Höhe von etwa 250.000 Euro an. Außerdem wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm in der Nacht vor Ort die Ermittlungen.

Über den Notruf war der Polizeieinsatzzentrale am Freitagmorgen gegen 01.40 Uhr der Brand eines Gewächshauses im Hauserweg in Münsing mitgeteilt worden. Bis zum Eintreffen der mehr als 100 Helfer der Freiwilligen Feuerwehren aus Münsing, Wolfratshausen, Degerndorf, Ammerland, Holzhausen und Berg hatten die Flammen bereits auf das angrenzende Mehrfamilienhaus übergegriffen und der Dachstuhl brannte lichterloh. Bis gegen 03.30 Uhr dauerten im Anschluss die Löscharbeiten, die Nachlöscharbeiten sogar bis in den Morgen hinein. Die Kriminalpolizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 250.000 Euro. Während der Löscharbeiten hatte die Ortsdurchfahrt von Münsing bis zum Donnerstagmorgen gesperrt werden müssen.

Neben den zahlreichen Helfern der regionalen Feuerwehren waren 30 Mitglieder des Rettungsdienstes und der Schnelleinsatzgruppen des Roten Kreuzes aus Wolfratshausen und Geretsried im Einsatz. Sie kümmerten sich um einen Bewohner des Hauses, der sich bei Löschversuchen leicht verletzt hatte und um einen Feuerwehrmann, der sich im Einsatz ebenfalls leichte Verletzungen zugezogen hatte und zur ambulanten Behandlung in eine Klinik kam.

Noch in der Nacht übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim von den Beamten der Polizeiinspektion Wolfratshausen den Fall und führte die ersten Ermittlungen zur Brandursache durch. Aufgrund der laufenden Untersuchungen können derzeit noch keine Aussagen dazu getroffen werden.