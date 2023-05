800. Küchenbrand in einer Drei-Zimmer-Wohnung - Maxvorstadt

Am Dienstag, 16.05.2023, wurden um kurz nach 16:00 Uhr Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr München und die Polizei München über den Notruf zu einem Mehrfamilienhaus in der Adalbertstraße gerufen.

In einer Drei-Zimmer-Wohnung im zweiten Obergeschoss war in der Küche ein Brand ausgebrochen. Die entstandenen heißen Rauchgase breiteten sich von der Küche in die restliche Wohnung aus, so dass diese nicht mehr bewohnbar ist.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung, somit wurde niemand verletzt. Die übrigen Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus sind von Brandschäden verschont geblieben.

Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Das Fachkommissariat 13 (Brandermittlung) hat die Ermittlungen übernommen. Anhaltspunkte für eine fahrlässige oder gar vorsätzliche Brandstiftung haben sich bislang nicht ergeben. Ob ein technischer Defekt an einem elektrischen Gerät den Brand ausgelöst hat wird im Zuge der aktuell laufenden Ermittlungen geprüft.