ROTT AM INN, LKR. ROSENHEIM. Am frühen Mittwochnachmittag, den 17. Mai 2023, kam es zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Edelweißstraße. Der dabei entstandene Schaden wird im fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm noch vor Ort die Ermittlungen.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle wurde am Mittwoch, den 17. Mai 2023, gegen 12.20 Uhr, ein Wohnungsbrand in der Edelweißstraße in Rott am Inn mitgeteilt.

Laut ersten Erkenntnissen brach in der im Dachgeschoß befindlichen Wohnung des Gebäudes ein Feuer aus. Die örtlichen Feuerwehren konnten das Feuer relativ rasch unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindern.

Der entstandene Schaden an der Wohnung bzw. dem Gebäude wird im fünfstelligen Bereich geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigestelle Rosenheim, die ersten Ermittlungen. Fortgeführt werden diese von den Brandfahndern des zuständigen Fachkommissariats K1 der Kripo Rosenheim.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen, konkrete Angaben können hierzu aus diesem Grund noch nicht gemacht werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es in dem Fall aber bislang keine.