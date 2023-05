796. Sturz auf Rolltreppe; eine Person schwer verletzt – Schwabing

Am Dienstag, 16.05.2023, gegen 14:15 Uhr, befand sich eine 81-Jährige mit Wohnsitz in München mit ihrem Rollator auf einer Rolltreppe im Bereich der U-Bahnhaltestelle Münchner Freiheit. Die Rolltreppe verbindet das Zwischengeschoss der U-Bahnhaltestelle Münchner Freiheit mit dem dort befindlichen Busbahnhof. Die Rolltreppe fuhr aufwärts zum Busbahnhof. Unmittelbar hinter ihr befand sich eine 82-Jährige mit Wohnsitz in München. Etwa in der Mitte der Fahrtstrecke verlor die 81-Jährige aufgrund einer plötzlichen Erkrankung das Gleichgewicht und stürzte nach hinten gegen die 82-Jährige, welche daraufhin ebenfalls nach hinten auf die Rolltreppe fiel.

Die 82-Jährige verletzte sich durch den Sturz schwer und wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 81-Jährige ist bei dem Zusammenstoß unverletzt geblieben.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.