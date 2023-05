0950 – Körperverletzung

Hochzoll – Am Montag (15.05.2023) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 26-Jährigen und zwei bislang unbekannten Personen in der Friedberger Straße.

Die beiden bislang Unbekannten beleidigten und schubsten die 26-Jährige. Einer der bislang unbekannten Täter stieß der 26-Jährigen mit dem Ellenbogen gegen die Brust. Anschließend entfernten sich die beiden bislang Unbekannten mit der Straßenbahnlinie 6 in stadteinwärtige Richtung.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben bzw. Hinweise zu den Tätern geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

0951 – Fußgängerin leicht verletzt

Inningen – Am gestrigen Dienstag (16.05.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Bürgermeister-Schlosser-Straße Ecke Bobinger Straße. Eine 77-jährige Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt.

Ein 28-Jähriger Mercedesfahrer befuhr gegen 17.45 Uhr die Bobinger Straße. Beim Abbiegen in die Bürgermeister-Schlosser-Straße übersah er die 77-jährige Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 77-Jährige leichte Verletzungen davontrug. Sie wurde zur weiteren Behandlung in Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 28-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung.

0952 – Roter Opel angefahren – Geschädigter gesucht

Lechhausen – Am vergangenen Montag (15.05.2023) verursachte ein 20-jähriger Audi-Fahrer einen Unfall in der Wartenburgerstraße und flüchtete. Ein Passant beobachtete den Unfall.

Gegen 23.00 Uhr fuhr der 20-Jährige mit seinem Audi gegen einen geparkten roten Opel. Anschließend entfernte er sich ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Der Passant beobachtete den Vorfall und erstattete am gestrigen Dienstag Anzeige bei der Polizei.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 22-Jährigen und sucht in diesem Rahmen nach dem beschädigten Opel und dessen Halter. Bei dem roten Opel könnte es sich um einen Opel Astra handeln. Es ist nicht auszuschließen, dass am Fahrzeug durch den Unfall ein Schaden hinten links entstanden ist.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0953 – Sachbeschädigung in Studentenwohnheim

Jakobervorstadt – Im Zeitraum von Freitag (12.05.2023), 00.00 Uhr bis Dienstag (16.05.2023), 07.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Gegenstände in einem Studentenwohnheim in der Lechhauser Straße.

Ein Gebäudeverantwortlicher verständigte die Polizei, nachdem er mehrere Schäden feststellte. Der oder die bislang unbekannten Täter rissen ein Bedienelement des Aufzuges heraus, schlugen ein Fenster ein, schmierten das Treppenhaus mit einem Graffiti und entzündeten ein kleines Feuer. Augenscheinlich sind durch das Feuer keine weiteren Schäden entstanden. Ersten Erkenntnissen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf etwa 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0954 – Verkehrsunfall mit Schulbus

Inningen – Am gestrigen Dienstagmorgen (16.05.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Schulbus und einem Pkw in der Heumahdstraße Ecke Oktavianstraße.

Gegen 07.45 Uhr befuhr der Schulbus die Oktavianstraße. Beim Linksabbiegen auf die Heumahdstraße übersah der Busfahrer den bevorrechtigen Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Ein Kind wurde kurzzeitig durch den Rettungsdienst betreut und anschließend nach Hause gefahren.

Die Heumahdstraße musste aufgrund der Unfallaufnahme für etwa 45 Minuten gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Busfahrer wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.