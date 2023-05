FÜRTH. (590) Seit dem 01.03.2023 kam es in Fürth, Zirndorf und Oberasbach zu mehreren Pkw-Aufbrüchen. Die Kriminalpolizei Fürth hat einen 46-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.



Wie unter anderem mit Meldung 465 vom 19.04.2023 berichtet, schlug ein zunächst unbekannter Täter seit dem 01.03.2023 in mehr als 30 Fällen die Seitenscheiben von geparkten Fahrzeugen in Fürth, Zirndorf und Oberasbach ein und entwendete Wertgegenstände aus den Fahrzeuginnenräumen.

Aufgrund der Häufung ähnlich gelagerter Taten veranlassten die Ermittler in Zusammenarbeit mit der Zivilen Einsatzgruppe (ZEG) verdeckte und offene polizeiliche Maßnahmen. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth werteten die Beamten Spuren und Videoaufzeichnungen aus. So fokussierten sich die Ermittlungen schließlich auf einen 46-jährigen Mann.

In der Nacht von Dienstag (16.05.2023) auf Mittwoch (17.05.2023) nahmen Beamte der Zivilen Einsatzgruppe (ZEG) den 46-Jährigen in der Fürther Südstadt fest, nachdem er kurz zuvor ein Fahrzeug in der Dambacher Straße aufgebrochen und daraus Wertsachen entwendet hatte. Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Er muss sich wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Die Beamten prüfen nun, unter anderem durch weitere Auswertungen von Tatortspuren, inwiefern der Tatverdächtige für knapp drei Dutzend Pkw-Aufbrüche in Fürth, Zirndorf und Oberasbach mit einem Gesamtsachschaden von mehr als 20.000 Euro und einem Entwendungsschaden von fast 10.000 Euro verantwortlich ist.



Erstellt durch: Christian Seiler