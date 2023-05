REGENSBURG. Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagfrüh brachen unbekannte Täter in eine Wohnung im Ortsteil Brandlberg ein. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum von 15. Mai 2023, 16:30 Uhr bis 16. Mai 2023, 07:50 Uhr, brachen bislang Unbekannte in eine Wohnung in der Grünthaler Straße ein und durchwühlten ein Büro. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Die Bewohner waren nicht zu Hause, als die Täter sich über eine Terrassentüre Zugang zur Wohnung verschafften. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Wie hoch der Entwendungsschaden ist, wird derzeit ermittelt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sicherte am Tatort Spuren und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Haben Sie im Tatzeitraum im Bereich des Industriegebietes an der Pilsen-Allee oder im Bereich Grünthaler Straße verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter 0941/506-2888 entgegen.