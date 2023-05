Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt – Fahrzeug ohne Zulassung und mit gefälschten Kennzeichen – 44-Jähriger ohne Führerschein

DAMMBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein 44-Jähriger stürzte am Dienstagabend mit seinem Motorrad alleinbeteiligt und musste anschließend zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus. Den Fahrer erwartet nun zusätzlich ein Ermittlungsverfahren. Die weiteren Ermittlungen führt die Aschaffenburger Polizei.

Der Unfall ereignete sich dem Sachstand nach gegen 18:10 Uhr. Der 44-Jährige war mit seinem Motorrad auf der Staatsstraße 2317 von Dammbach in Richtung Rohrbrunn unterwegs, als er alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Der Mann erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Die Staatsstraße selbst war für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. Durch die Streife der Aschaffenburger Polizei wurde hierbei gleich mehrere Verstöße festgestellt. Für das Motorrad des Mannes bestand zum einen keine Zulassung. An dem Kennzeichen des Motorrads waren zudem gefälschte Plaketten angebracht und der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gegen den 44-Jährigen wird auf Grund dessen nun wegen einer Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch und einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Nach Trickdiebstahl – Polizei sucht Zeugen

MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. Mit einer perfiden Masche täuschte eine Unbekannte einen 79-Jährigen und entwendete einen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Obernburger Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Der 79-Jährige befand sich gegen 10:45 Uhr auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Bachstraße. Die Unbekannte trat an die Beifahrerseite des Pkw heran, beugte sich ins Fahrzeuginnere und hielt dem Mann einen Spendenzettel entgegen. Als der Geschädigte ihr einen Fünf-Euro-Schein aus seiner Geldbörse gab, nutzte die Täterin offenbar die Möglichkeit und entnahm aus diesem noch einen vierstelligen Bargeldbetrag. Im Anschluss konnte sie unerkannt entkommen, eine nähere Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Antike Laterne entwendet – Zeugen gesucht

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Dienstagnachmittag, gegen 16:50 Uhr hat ein Unbekannter von einem Grundstück in der Rücker Straße eine antike Laterne im Wert von rund 100 Euro entwendet. Die Obernburger Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

70 Jahre alt

krauses graues Haar

kleine runde Brille

Bart

Bekleidet mit beigefarbener Weste und grauer Hose

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Unbekannter entwendet Bargeld aus Kasse – Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstagvormittag wurden aus der Kasse eines Einrichtungsgeschäfts rund 200 Euro Bargeld entwendet. Die Aschaffenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach befand sich der unbekannte Täter gegen etwa 10:30 Uhr in dem Geschäft in der Weißenburger Straße. Er nutzte offensichtlich ein Gespräch der Verkäuferin mit einer Kundin und trat unbemerkt an die Kassentheke heran. Er entnahm rund 200 Euro und flüchtete im Anschluss.

Die Verkäuferin kann den Mann wie folgt beschreiben:

170 cm groß

35 Jahre alt

Kräftig

dunkel gekleidet

führte schwarzen Rucksack mit sich

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

35-Jähriger unter Drogeneinfluss – Schlagring sichergestellt

ALZENAU, OT MICHELBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Verkehrskontrolle in der Nacht zum Mittwoch hat für einen 35-Jährigen entsprechende Folgen. Gegen ihn wird nun wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz ermittelt. Zudem war der Mann unter Drogeneinfluss unterwegs.

Das Fahrzeug des Mannes geriet gegen 01:55 Uhr in der Cornillstraße ins Visier einer Streife der Alzenauer Polizei. Bereits zu Beginn der Kontrolle konnten bei dem Mann drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Der 35-Jährige verweigerte einen entsprechenden Vortest. Dies hatte für ihn eine Blutentnahme zur Folge.

Im weiteren Verlauf konnte zudem in Fahrzeug ein Schlagring aufgefunden und sichergestellt werden. Zusätzlich bestand gegen den Mann eine aktuelle Fahndung der hessischen Justizbehörden. Der 35-Jährige wurde nach Zahlung einer Sicherheitsleistung entlassen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch wurde die Scheibe einer Bar in der Goldbacher Straße mit einem Backstein mutwillig beschädigt. Der unbekannte Täter versuchte offenbar, in das Geschäft einzusteigen.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag, 13:00 Uhr, und Samstag, 15:30 Uhr, wurde in der St.-Bruno-Straße die Beifahrertür eines BMW mutwillig zerkratzt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 20:20 Uhr, wurde im Bohlenweg die Motorhaube eines geparkten Jeep mutwillig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN A. MAIN, OT GROßWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen dem 21. April und dem 16. Mai wurden im Untergartenweg eine Vielzahl von Buntmetall und Kupfergegenständen entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD, OT SCHIPPACH, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag, zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr, wurde in der Emil-Hartig-Straße ein geparkter VW Tiguan angefahren.

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Montag, 12:00 Uhr, und Dienstag, 09:00 Uhr, wurde in der Dr.-Aloys-Schmitt-Straße ein geparkter Opel Corsa angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.