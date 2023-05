Pkw kommt alleinbeteiligt von Fahrbahn ab – Fahrer mit rund 1,6 Promille unterwegs

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B26 wurde ein 26-Jähriger leicht verletzt. Der Mann, der alkoholisiert unterwegs war, musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei.

Der Unfall ereignete sich gegen etwa 07:30 Uhr am Montagmorgen. Der 26-Jährige befuhr die B26 von Hösbach kommend in Richtung Aschaffenburg, überfuhr eine Verkehrsinsel, überschlug sich und kam mit seinem Fahrzeug erst auf dem Dach zum Liegen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte bei dem leicht verletzten Mann Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 1,6 Promille, was für den Mann eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins zur Folge hatte.

Der 26-Jährige wird sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Wie die Verkehrsbilanz der unterfränkischen Polizei aus dem Jahr 2022 zeigt, stieg die Zahl der Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss um mehr als ein Drittel auf 486 (2021: 360). Bei den Unfällen unter berauschenden Mitteln oder Medikamenten stieg die Zahl sogar um 42 Prozent auf 111 (2021: 78). Für beide Unfallarten stellt dies ein Höchststand in den letzten 10 Jahren dar. Besonders häufig sind Pkw-Fahrende und Radfahrende an Alkoholunfällen beteiligt. Jeder 5. getötete Verkehrsteilnehmer kam bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss ums Leben.

„Dass jeder 5. Unfalltote starb, weil ein Verkehrsteilnehmer alkoholisiert war, ist für mich persönlich vollkommen inakzeptabel und ist ein Warnzeichen. Wir werden unsere Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um diese verantwortungslosen Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen.“ (Polizeipräsident Detlev Tolle)

Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

Keine Kindersicherung und keine Fahrerlaubnis - Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Kontrolle eines Opel am Montagmittag hat für den Fahrer entsprechende Konsequenzen. Neben einem Bußgeld erwartet ihn auch ein Ermittlungsverfahren.

Der Pkw des 38-Jährigen geriet gegen etwa 11:30 Uhr in der Merkurstraße ins Visier der Streife der Alzenauer Polizei. Bereits zu Beginn mussten die Beamten feststellen, dass die beiden Kinder auf der Fahrt ohne jegliche Sicherung im Fahrzeug waren. Sie befanden sich weder auf einem vorgeschriebenen Kindersitz, noch hatten sie einen Sicherheitsgurt angelegt. Im weiteren Verlauf stellte sich zudem heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, weswegen die Fahrt vor Ort für ihn beendet war.

Der 38-Jährige wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Zudem erwartet ihn ein Bußgeld in Höhe 70 Euro und ein Punkt.

Fahrbahn verschmutzt und Leitpfosten umgefahren – Zeugen gesucht

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagnachmittag hat ein unbekanntes Fahrzeug die Fahrbahn verschmutzt und auch einen Verkehrsleitpfosten umgefahren. Für die Reinigung der Fahrbahn waren die örtlichen Feuerwehren im Einsatz.

Der Verkehrsunfall und auch die Verschmutzung der Fahrbahn der Staatsstraße 2307 in Richtung Bessenbach muss sich am Montag, zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr ereignet haben. Die Straße wurde auf einer Fläche von rund 20 Metern verschmutzt und musste durch die Feuerwehr gereinigt werden. Zudem wurde ein Verkehrsleitpfosten beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.

Pkw streift Fahrradfahrer – 36-Jähriger schwer verletzt

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen wurde ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Alzenauer Polizei hofft auf Zeugen.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, gegen 04:00 Uhr, im Kahler Stadtweg. Der 36-Jährige war mit seinem Fahrrad in Richtung Seligenstadt unterwegs, als sich von hinten ein Pkw näherte. Beim Überholvorgang streifte dieser den Fahrradfahrer, wodurch dieser stürzte. Der Mann wurde schwer verletzt und meldete den Unfall am Folgetag bei der Polizei. Er begab sich selbstständig zum Arzt. Eine nähere Beschreibung des Pkws liegt nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / STRIETWALD. Zwischen Sonntag, 17:00 Uhr, und Montag, 06:15 Uhr, wurde im Meisenweg ein geparkter weißer Volvo angefahren.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht zum Montag wurde, gegen 03:00 Uhr, in der Pflaumheimer Straße der Akku einer Baustellen-Ampel entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Laufe des Wochenendes wurde mit einem Backstein ein rückwärtiges Fenster des Rathauses eingeworfen und hierdurch beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen 08:00 Uhr und 18:30 Uhr wurde am Donnerstag in der Laudenbacher Straße ein geparkter Pkw mutwillig zerkratzt.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag, 07:30 Uhr, und Freitag, 13:30 Uhr, wurde in der Schäferbergstraße ein Damenfahrrad der Marke Kayza entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Freitag, 07:00 Uhr, wurden aus einem Hof in der Hauptstraße Kupferbleche und Rohre entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.