Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn führte am vergangenen Sonntagmittag bei einem Verkehrsteilnehmer auf der Bundesautobahn A 94 in Fahrtrichtung Passau an der Anschlussstelle Markt Schwaben eine Verkehrskontrolle durch. Der angehaltene Fahrzeugführer zeigte sich dabei sichtlich nervös. Nachdem die Beamten schließlich auf zwei im Fahrzeug befindliche gestohlene amtliche Kennzeichen aufmerksam wurden, flüchtete er mit seinem Fahrzeug Ford Focus auf die Staatsstraße 2580 Richtung Markt Schwaben, konnte jedoch nach wenigen Kilometern wieder angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Während der Fahrt entledigte sich der tatverdächtige Flüchtige mehrerer Müllbeutel und warf diese kurzer Hand aus seinem Fahrzeug. Wie sich im Verlauf der Kontrolle herausstellte, waren die Beutel mit rund 2 Kilogramm Marihuana gefüllt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München II wurde daraufhin ein richterlicher Beschluss für die Durchsuchung des Fahrzeugs und der Wohnung erwirkt. Im unversperrten Handschuhfach des Ford Focus konnten eine geladene Schreckschusspistole (PTB-Waffe) und zehn Schuss Munition, sowie hinter dem Beifahrersitz weitere 100 Gramm Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt werden. In der Wohnung des Tatverdächtigen im Landkreis Dillingen an der Donau beschlagnahmten die Ermittler weitere 10 Gramm Marihuana.

Der 32-jähriger Mechatroniker wurde gestern auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München II dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht München vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den tatverdächtigen Drogenhändler an.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Erding übernommen und dauern an.