0944 - Wohnungsbrand

Donauwörth - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (16.05.2023) gegen 04.15 Uhr bemerkte eine Rentnerin, dass in ihrem Haus in der Johann-Enderle-Straße der Strom ausgefallen war. Kurz darauf stellte sie fest, dass ihr Kühlschrank in Flammen stand. Die Rentnerin verließ sofort das Haus und ging zu ihrer Nachbarin um einen Notruf abzusetzen.

Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit 23 Einsatzkräften an um den Brand zu bekämpfen. Durch das schnelle Eingreifen der FFW Donauwörth konnte Schlimmeres verhindert werden. So wurde neben dem Kühlschrank lediglich noch die Küchenzeile von den Flammen zerstört. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Die Rentnerin blieb glücklicherweise unverletzt.

0945 - Diebstahl aus Baustelle

Ried - Im Zeitraum von Freitag (12.05.2023), 18.00 Uhr bis Montag (15.05.2023), 07.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Radladergabel aus einer Baustelle „An der Goldwiese“. Der Beuteschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu richten.

0946 - versuchter Einbruch in Kindergarten

Aichach - Im Tatzeitraum vom Samstag (13.05.2023) bis Montag (15.05.2023) versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Kindergartens in der Flurstraße einzudringen. Ein Eindringen in das Gebäude gelang dem Täter nicht. Es entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Ob die Taten im Zusammenhang mit den bereits berichteten Taten stehen ist derzeit noch unklar.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter 08251-8989-0 mit der Polizei Aichach in Verbindung zu setzen.

0947 - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung

Höchstädt - Eine Streife der Verkehrspolizei Donauwörth kontrollierte am Montag (15.05.2023) gegen 14.05 Uhr in der Donauwörther Straße in Höchstädt einen 34-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrads. Dieser wollte sich zunächst der Kontrolle entziehen, konnte von den Beamten aber gestoppt werden. Der 34-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem stand er unter Drogeneinfluss, weshalb die Beamten gegen ihn eine Blutentnahme anordneten. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

0948 - Schwere Verletzung bei Vorfahrtsverletzung

Nördlingen - Eine 69-jährige Pkw-Fahrerin befuhr heute gegen 09.10 Uhr die B 466 von Ederheim kommend in Richtung Holheim. Bei dem Abzweig nach Utzmemmingen ordnete sich die Frau zum Linksabbiegen ein, übersah dabei allerdings den im Gegenverkehr fahrenden bevorrechtigten 64-jährigen Pkw-Fahrer. Die Autos stießen frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der Frau in den rechten Straßengraben geschleudert. Die Fahrbahn musste anschließend für ca. zwei Stunden wegen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. Die 69-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Der 64-Jährige erlitt ein Schleudertrauma und diverse Schnittwunden und musste ebenfalls ärztlich versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 32.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme wurde außerdem bekannt, dass der 64-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.