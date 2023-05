Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West und der Stadt Kempten (Allgäu)

KEMPTEN. Am Mittwoch, 03. Mai 2023, kamen Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner und Oberbürgermeister Thomas Kiechle im Kemptener Rathaus zusammen. Anlass war das jährlich anberaumte gemeinsame Sicherheitsgespräch zwischen der Polizei und der örtlichen Stadtverwaltung.

Neben den jeweiligen Behördenleitungen nahmen auch die Leiter der Schutz-, Kriminal- und Verkehrspolizei Kempten sowie die zuständigen Referats- und Amtsleitungen der Stadt Kempten zum Informations- und Erfahrungsaustausch teil.

Dass es um die Sicherheitslage im Bereich der Stadt Kempten sehr gut bestellt ist, konnte durch die Polizeiliche Kriminalstatistik belegt werden. Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner verweist darauf, dass die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr zwar auf 3.817 angestiegen ist, der Anstieg allerdings noch unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie 2019 liegt. Erfreulich ist auch die hohe Aufklärungsquote von 71,8 %, womit der bereits sehr gute Wert des Vorjahres von 71,3 % leicht verbessert werden konnte. Hinsichtlich der Kriminalitätsbelastung ist festzuhalten, dass sich die Stadt Kempten im Vergleich zu anderen kreisfreien Städten mit vergleichbarer Größe in Bayern auf einem wünschenswert niedrigen Niveau bewegt.

Sorge bereiten der Polizeipräsidentin der weiterhin starke Anstieg der Verbreitung kinderpornographischer Schriften und des Callcenter-Betrugs. „Wir sind bestrebt, aktuelle sexuelle Missbräuche zu verhindern, wollen aber gleichzeitig Kinder und Jugendliche, die sehr unreflektiert in Sozialen Netzwerken Bildmaterial teilen, nicht kriminalisieren. Ein großes Anliegen ist auch weiterhin, den Callcenter-Betrug in all seinen Facetten einzudämmen, damit die Bürgerinnen und Bürger von den organisierten Betrügern nicht um ihr Erspartes gebracht werden. Seien Sie wachsam,“ so der Appell der Polizeipräsidentin.