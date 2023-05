NIEDERWINKLING, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 11.05.2023 konnte bei einer Kontrolle der Schleierfahnder eine Schleusung von drei türkischen Staatsangehörigen aufgedeckt werden.

Die Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf kontrollierten einen Mercedes mit französischer Zulassung kurz vor 20.00 Uhr an der Anschlussstelle Schwarzach an der A3. Bei dem 34-jährigen Fahrer handelte es sich um einen türkischen Asylbewerber in Frankreich, bei dem 42-jährigen Beifahrer um einen französischer Staatsangehörigen. Der Fahrer war weder im Besitz eines gültigen Ausweisdokuments noch eines notwendigen Aufenthaltstitels. Bereits in der Nacht gegen 03.30 Uhr wurden die beiden von Fahndern der Grenzpolizeiinspektion Passau kontrolliert und aufgrund desselben Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zur weiteren Sachbearbeitung an die Bundespolizei übergeben.

Bei der Kontrolle der Deggendorfer Schleierfahnder befanden sich im Fond des Mercedes drei türkische, männliche Staatsangehörige im Alter von 27, 31 und 38 Jahren. Es bestand der Verdacht, dass alle drei mit Hilfe der beiden Männer illegal ins Bundesgebiet eingeschleust wurden.

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Regensburg in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Die drei geschleusten Männer wurden in eine Erstaufnahmeeinrichtung verbracht, sie erwartet jeweils eine Strafanzeige wegen des Verdachtes der illegalen Einreise und des illegalen Aufenthaltes.

Sowohl der 34-Jährige als auch der 42-Jährige wurden vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg ergingen zwischenzeitlich Haftbefehle gegen die beiden Männer wegen des Verdachtes der Einschleusung. Beide wurden nach Vorführung am Freitag (12.05.2023) am zuständigen Amtsgericht Regensburg in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.