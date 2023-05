LANDKREISE ERDING, FREISING, EBERSBERG; Wie mit Pressemitteilung vom 05.05.2023 angekündigt, hat das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit seinen nachgeordneten Dienststellen aus den Landkreisen Erding, Freising und Ebersberg in der Zeit von 09.05. – 14.05.2023 mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Dachau eine Verkehrssicherheitsaktion durchgeführt.

Ziel der gemeinsamen Polizeikontrollen war es, die Unfallzahlen in den angesprochenen Landkreisen zu senken. Hierzu waren täglich gleichzeitig bis zu vier Polizeidienststellen mit Unterstützung unterstellter Kräfte der Bereitschaftspolizei Dachau in wechselnden Schwerpunkten tätig.

Insbesondere standen tägliche Geschwindigkeitsmessaktionen mit und ohne Anhaltung der Verkehrsteilnehmer, Schulwegüberwachungen, Zweirad- und Schwerverkehrskontrollen, Überwachung der Gurtanlegepflicht und des Handybenutzungsverbotes, sowie Alkohol- und Drogenkontrollen auf dem Programm. Die Polizeiaktion setzte, neben der notwendigen Ahndung der Verstöße gegen die Hauptunfallursachen, auch auf verkehrserzieherische Gespräche mit besonders gefährdeten Risikogruppen, z. B. Radfahrende.

250 Verkehrsteilnehmende, die erheblich (Mindestüberschreitung 16 km/h) gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit verstoßen hatten, wurden zur Anzeige gebracht. Besonders eilig hatte es eine Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Landshut: Sie wurde mit ihrem Pkw am 09.05.2023 gegen 12:45 Uhr auf der Staatsstraße 2350 bei Moosburg mit 128 km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen. Die Fahrerin muss neben 480 Euro Geldbuße auch mit zwei Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Bei weiteren 312 Verkehrsteilnehmenden war „nur“ eine Verwarnung bis zu 55 Euro fällig.

Während der Verkehrsaktion wurden sechs Strafanzeigen wegen Verkehrsdelikten erstattet. Unter anderem wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Im Rahmen der Kontrollen konnte bei der Durchsuchung eines Pkw eine nicht geringe Menge Cannabis aufgefunden werden. Die beiden Insassen des Fahrzeugs wurden vorläufig festgenommen. Zwei weitere Fahrzeuglenker waren bei der Anhaltung im Besitz einer geringen Menge Cannabis.

Es wurden 15 Verstöße gegen die Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht festgestellt. Zudem wurden zwölf Verstöße gegen das Handybenutzungsverbot und zehn unerlaubte Überholmanöver geahndet. Vier Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss wurden ebenfalls zur Anzeige gebracht.

Im Bereich des Schwerverkehrs wurden insgesamt elf Verstöße (Ladungssicherung, Überladung, Lenk-/Ruhezeitverstöße etc.) beanstandet.

Das PP Oberbayern Nord ist überzeugt, dass Sonderkontrollen dieser Art einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Verkehrsunfälle mit Personenschäden leisten können. Dazu ist es notwendig, Aktionen wie diese regelmäßig zu wiederholen.