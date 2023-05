REGENSBURG. In der Nacht von Samstag, 14. Mai 2023, auf Sonntag, 15. Mai 2023, berührten zwei Männer am Pfaffensteiner Steg in Regensburg eine Frau unsittlich. Die Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen unmittelbar nach der Tat vorläufig festnehmen.

Gegen Mitternacht verließen eine 22-jährige Frau und ihr 24-jähriger Freund zusammen die Dult und befanden sich am Nachhauseweg. Am Pfaffensteiner Steg kamen zwei Männer auf sie zu und berührten die 22-Jährige unsittlich. Im Anschluss an die Tat flüchteten sie. Der 24-jährige Begleiter der Frau rannte den beiden Männern hinterher. Eine Polizeistreife, die sich in unmittelbarer Nähe aufhielt und auf die Situation aufmerksam wurde, konnte die beiden Männer kurze Zeit nach der Tat festnehmen.

Die Regensburger Polizei übernahm die Bearbeitung des Falls. Die beiden Männer im Alter von 33 und 32 Jahren müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen dieses Vorfalls verantworten.