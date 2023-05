MARKTOBERDORF. Am vergangenen Sonntagnachmittag kam es in Marktoberdorf zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 48-jährigen Mann und dessen 46-jähriger Ehefrau, in deren Verlauf der Mann mehrfach versuchte, auf seine Frau mit einem Küchenmesser einzustechen.

Der Streit verlagerte sich auf die Straße, wo der Täter von Nachbarn überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte.

Die leicht verletzte Frau konnte noch am selben Tag nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Anlass für die Auseinandersetzung war nach bisherigen Erkenntnissen die beabsichtige Trennung der Ehefrau von ihrem Mann.

Der gewalttätige Ehemann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes dem Haftrichter am Amtsgericht Kempten vorgeführt, welcher Haftbefehl wegen versuchten Mordes erließ. Der Festgenommene wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. (KPI Kempten)

