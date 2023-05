BURGHAUSEN, LKR. ALTÖTTING. Wegen eines versuchten Tötungsdelikts, das sich am 12. Mai 2023, auf dem Burghauser Volksfest "Maiwiesn" zutrug, ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei. Ein 19-Jähriger war dabei vor einem Festzelt niedergeschlagen worden und erlitt schwerste Kopfverletzungen. Die Ermittler bitten zur Klärung der Tat auch um Hinweise von Zeugen.

Wie erst am Samstagvormittag (13.05.2023) bekannt wurde, war ein 19-Jähriger aus dem Landkreis etwa gegen 22.30 Uhr am Abend zuvor auf der Maiwiesn in Burghausen mit einem Unbekannten im Festzelt aneinandergeraten. Der junge Mann hatte mit dem Unbekannten das Festzelt verlassen. Nach Angaben des 19-Jährigen habe ihn der unbekannte Täter vor dem Zelt mit einem Faustschlag niedergestreckt.

Gegen 22.50 Uhr wurde der Geschädigte in der Berchtesgadener Straße nahe der Maiwiesn-Bushaltestelle beim ehemaligen Blumengeschäft Henker verletzt am Boden sitzend angetroffen und vom Rettungsdienst ins Kreisklinikum Mühldorf verbracht. Hier wurden erhebliche Schädelverletzungen festgestellt.

Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn ermittelt nun unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den unbekannten Täter, der folgendermaßen beschrieben wird: männlich, etwa 25 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, dünn, blonde kurze Haare, blonder 3-Tagesbart, keine Brille, sprach hochdeutsch und war bekleidet mit einer Lederhose.

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich unverzüglich mit der Kriminalpolizei in Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer (08631) 3673-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.