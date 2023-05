DEGGENDORF. Seit dem Mittag (15.05.2023) kommt es vermehrt zu sogenannten „Schockanrufen“ im Bereich Deggendorf. Die Mitteilungen bei der Polizeieinsatzzentrale besorgter Bürgerinnen und Bürger häufen sich.

Mehrere Mitteilungen erreichten die Einsatzzentrale seit heute Mittag über Anrufe von Telefonbetrügern. Mit „Schockanrufen“ versuchen sie die Angerufenen zur Herausgabe von Bargeld und Wertsachen zu bringen. Sie geben an, nahe Verwandte seien in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt und müssten nun, zur Abwendung einer Haft, eine Kaution hinterlegen. Den Betroffenen wird dies von falschen Polizeibeamten/Staatsanwälten perfide vorgetäuscht.

Gerade besonders betroffen ist der Großraum Deggendorf. Erfreulicherweise kam es aber bislang zu keinen Geldübergaben, da die Betrugsfalle von den Betroffenen frühzeitig erkannt wurde.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bittet dennoch, wachsam zu bleiben und sich von den Betrügern nicht täuschen zu lassen. Mit weiteren Anrufen in der Region ist zu rechnen. Die Polizei erkundigt sich am Telefon nie nach Ihrem Vermögen oder Wertsachen, bzw. fordern am Telefon Geldbeträge oder Wertsachen. Beenden Sie das Gespräch, sobald sich jemand danach erkundigt.

Veröffentlicht: 15.05.2023, 14.21 Uhr