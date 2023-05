787. Körperverletzungsdelikt – Bogenhausen

Am Samstag, 13.05.2023, gegen 00:05 Uhr, konnten Zeugen eine Schlägerei zwischen mehreren Personen vor einer Gaststätte in der Richard-Strauss-Straße beobachten. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit entsandt.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es in der Gaststätte zu einer Auseinandersetzung zwischen den Angestellten und mehreren Gästen gekommen ist. Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Auseinandersetzung vor die Gaststätte. Dort kam es zu mehreren Körperverletzungsdelikten unter den beteiligten Personen. Hierbei wurde ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München im Gesicht und an der Schulter verletzt. Er ist aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich die Beteiligten in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München festgenommen werden. Die weiteren Beteiligten an dieser Auseinandersetzung konnten sich unerkannt vom Tatort entfernen.

Im Rahmen dieser Auseinandersetzung gingen diverse Flaschen zu Bruch und das Inventar (Stühle und Tische) der Gaststätte wurde beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Richard-Strauss-Straße, Denninger Straße, U-Bahnhof „Richard-Strauss-Straße“, Widderstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, insbesondere eine Personengruppe von neun Personen, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.