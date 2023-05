NÜRNBERG. (582) In der Nacht von Sonntag (14.05.2023) auf Montag (15.05.2023) besprühte eine 17-Jährige einen abgestellten U-Bahn-Waggon im Bereich Langwasser. Beamte nahmen sie vor Ort fest.



Gegen 01:50 Uhr ging bei der VAG ein Alarm über eine Person im Gleisbereich zwischen den Haltestellen Langwasser Nord und Messe ein.

Vor Ort trafen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd auf eine 17-jährige Jugendliche, die sich im Gleisbereich aufhielt. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten mehrere Spraydosen, einen Bolzenschneider sowie eine Digitalkamera auf und stellten die Gegenstände sicher.

An einem abgestellten U-Bahn-Waggon hatte mutmaßlich die Jugendliche ein Graffiti in silberner Farbe angebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Die Beamten nahmen die 17-Jährige in Gewahrsam und übergaben sie an ihre Eltern.

Sie muss sich in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl