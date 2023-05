Vierjähriges Kind von Hund gebissen

KLINGENBERG AM MAIN, OT RÖLLFELD, LKR. MILTENBERG. Von einem bislang unbekannten weißen Hund ist am Freitagabend ein vierjähriges Mädchen gebissen worden. Die Polizei Obernburg ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht nach Zeugen.

Die Mutter befand sich gegen 21:30 Uhr gemeinsam mit ihrer Tochter in der Langgasse, als plötzlich ein weißer Hund auf das Kind zulief und es zweimal in die Unterschenkel biss. Die Halterin des Hundes lief gemäß der Aussage der Mutter einfach weiter und kümmerte sich nicht um das verletzte Kind.

Zur Aufklärung des Vorfalls sucht die Polizei Obernburg nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Buben üben sich als Pizzalieferdienst und wollten mit Lieferfahrzeug nach Aschaffenburg fahren

KARLSTEIN AM MAIN, OT GROSSWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwei Buben im Alter von 11 und 13 Jahren entwendeten am Freitagabend den Smart eines Pizzalieferdienstes und wollten nach Aschaffenburg zu einem Freund fahren. Einer Streife der Polizei Alzenau kam der 11-Jährige in Großwelzheim entgegen, die den jungen Fahrer stoppte.

Ein vor einer Pizzeria abgestellter Smart brachte die zwei Jungen gegen 20:45 Uhr auf die Idee mit dem Auto nach Aschaffenburg zu einem Freund zu fahren. Da das Fahrzeug unversperrt war und der Schlüssel steckte, konnten die jungen Pizzalieferanten ihr Vorhaben ohne Probleme in die Tat umsetzen.

Kurz nach dem Start ihrer Spritztour fiel der 11-Jährige hinter dem Steuer des Smarts in der Hauptstraße in Großwelzheim einer Streife der Polizei Alzenau auf. Die Beamten beendeten die Ausflugsfahrt des Buben und trafen in unmittelbarer Nähe auch auf den 13-Jährigen. Mit der Übergabe an die Eltern endete für die Jungen der verbotene und gefährliche Ausflug.

Geldbeutel beim Einkaufen aus der Handtasche gestohlen

ASCHAFFENBURG, OT OBERNAU. Gleich zwei Kundinnen eines Discounters in der Maintalstraße ist am Freitagmittag gegen 11:00 Uhr der Geldbeutel aus der unbeobachteten Handtasche gestohlen worden.

Die Polizei Aschaffenburg sucht zur Aufklärung der Taten nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

32-Jähriger täuscht mit drei Jahre altem Versicherungskennzeichen

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Mit einem drei Jahre alten Versicherungskennzeichen versuchte ein 32-Jähriger einen Versicherungsschutz vorzutäuschen. Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagnachmittag fiel den Beamten auf, dass das Kennzeichen aus dem Jahr 2020 stammte.

In Brühlweg hielt eine Streife der Polizei Aschaffenburg einen 32-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad an. Bei der Kontrolle bemerkten sie, dass zwar ein schwarzes Kennzeichen montiert war, dies jedoch aus dem Jahr 2020 stammte. Da es lediglich drei Farben für Versicherungskennzeichen gibt, schwarz, blau und grün, versuchte der 32-Jährige offensichtlich mit dem Kennzeichen eine bestehende Versicherung vorzutäuschen. Er muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

22-Jähriger bespuckt Polizeibeamte und leistet Widerstand

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Erheblichen Widerstand leistete am Freitagmorgen ein 22-Jähriger, als er am Busbahnhof einer Kontrolle durch die Polizei unterzogen werden sollte. Im Vorfeld war der Mann vor einem Kindergarten mit ungewöhnlichen Verhalten aufgefallen.

Gegen 07:00 Uhr fiel der 22-Jährige einem Zeugen auf, wie er an der Tür eines Kindergartens rüttelte und sich mehrmals die Oberbekleidung aus- und anzog. Eine Streife der Polizei Aschaffenburg traf den Mann am Busbahnhof an und unterzog ihn einer Kontrolle. Darauf reagierte er hochgradig aggressiv, bespuckte die Beamten und trat nach ihnen.

Um das weitere Spucken zu verhindern, setzte die Polizei dem 22-Jährigen eine Spuckschutzhaube auf und legte ihm zusätzlich Handfesseln an. Mit seinem Knie trat er eine Polizistin und verletzte sie dabei leicht an der Lippe.

Seitenscheibe eingeworfen und Werkzeug gestohlen

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Die Seitenscheibe eines blauen Renault Transporters hat am Freitag kurz vor Mitternacht ein Unbekannter eingeworfen und Werkzeug gestohlen.

Der Transporter war im Pappelweg geparkt. Dem Sachstand nach erbeutete der Täter eine Bohrmaschine im Wert von rund 350 Euro.

Mit dem Taxi gefahren und nicht bezahlt

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Von der City Galerie bis in die Ruhlandstraße ließ sich am Samstagmittag eine Unbekannte von einem Taxi fahren. Ohne die fälligen 40 Euro für die Fahrt zu bezahlen, machte sich die Frau aus dem Staub.

Am Zielort in der Ruhlandstraße gab die Frau an, schnell Geld aus ihrer Wohnung zu holen, um die Fahrt bezahlen zu können. Doch auch nach einer Stunde Wartezeit kehrte die Frau bis 17:00 Uhr nicht zurück.

Der Fahrgast konnte wie folgt beschrieben werden:

weiblich, ca. 170 cm groß

dunkle Hautfarbe, kurze schwarze Haare

hatte zwei weiße Tüten bei sich

Drei Autofahrer müssen wegen Trunkenheit im Verkehr ihren Führerschein abgeben

LANDKREIS ASCHAFFENBURG. Im Zuge von Verkehrskontrollen stellte die Polizei am Samstag und Sonntag bei drei Autofahrern so hohe Alkoholisierungen fest, dass die Führerscheine gleich vor Ort beschlagnahmt worden sind. Auf die Fahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und der Entzug der Fahrerlaubnis zu.

Ein 23-Jähriger fiel der Polizei am Samstag gegen 03:10 Uhr in Mainaschaff aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 mg/l.

In Leider fiel eine 43-Jährige am Sonntagmorgen dabei auf, wie sie gegen 04:10 Uhr über den Bordstein am Kreisverkehr in der Hanauer Straße fuhr. Der Alkomat zeigte hier 0,78 mg/l.

Keine 10 Minuten später fuhr ein 37-Jähriger auf der B8 von der Ebertbrücke in Richtung Schweinheim Schlangenlinien. Dank der Mitteilung eines anderen Autofahrers konnte die Polizei Aschaffenburg die gefährliche Fahrt beenden. Eine Alkoholisierung von 0,87 mg/l erklärte die unkontrollierte Fahrweise.

Die drei Autofahrer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen und ihre Führerscheine abgeben.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG. Auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Würzburger Straße ist am Freitag zwischen 18:20 und 19:20 Uhr ein grauer Skoda Oktavia an der rechten Heckstoßstange und der Felge beschädigt worden.

ASCHAFFENBURG. Ein grauer VW Golf GTI ist in der Tiefgarage der Stadthalle in der Zeit von Freitag 06:20 bis 12:45 Uhr von einem Unbekannten angefahren worden. Der Schaden an der rechten Front und dem Radkasten beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT HÖRSTEIN. Aus einem Firmenfahrzeug ist von Donnerstag, 04.05.2023, 16:00 Uhr, bis Freitag, 05.05.2023, 06:10 Uhr, ein Spezialmessgerät im Wert von 10.000 Euro gestohlen worden. Der Pkw stand abgeschlossen in der Hohe-Mark-Straße.

SCHÖLLKRIPPEN. Nach dem Einkauf in einem EDEKA-Markt in der Aschaffenburger Straße musste ein 67-Jähriger am Freitag gegen 14:00 Uhr feststellen, dass sein auf dem Parkplatz abgestellter grauer Opel Astra von einem Unbekannten angefahren worden ist. An der Heckstoßstange und dem Kotflügel befanden sich frische Unfallspuren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG. Vor dem Haupteingang der Berufsschule montierte am Freitag zwischen 07:40 und 12:40 Uhr ein bislang unbekannter Täter den Schalldämpfer an einem geparkten Kleinkraftrad ab.

Polizeiinspektion Miltenberg

EICHENBÜHL. Vor der Garage stehend, ist in der Zeit von Donnerstag 21:30 bis Samstag 11:00 Uhr ein blauer VW Golf im Setzweg angefahren worden. Der Lackschaden an der hinteren linken Seite des Fahrzeuges wird sich auf rund 1.000 Euro belaufen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.