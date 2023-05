0917 – Ladendiebstahl

Rain – Am Freitagvormittag (12.05.2023) entwendete ein 40-Jähriger eine Flasche Whisky aus einem Laden. Er hatte die Flasche in den Hosenbund gesteckt und bezahlte seine übrigen Artikel an der Kasse. Nachdem er den Kassenbereich der Edeka-Filiale verlassen hatte, wurde er durch die aufmerksame Kassiererin angesprochen und ins Büro gebeten. Dort räumte er den Diebstahl der Flasche im Warenwert von rund 16 Euro ein. Die Polizei ermittelt nun gegen den 40-Jährigen wegen Diebstahl.

0918 – Unfall zwischen Radfahrenden

Friedberg – Am Freitag (12.05.2023) kam es gegen 17:45 Uhr in der Asamstraße/Ekherstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden.

Eine 13-Jährige befuhr die Asamstraße in südliche Fahrtrichtung mit ihrem Fahrrad. Gleichzeitig befuhr ein 21-Jähriger Radfahrer die Ekherstraße in östliche Fahrtrichtung mit seinem Fahrrad. In der Kurve von der Asamstraße zur Ekherstraße kam es dann zu einem Zusammenstoß zwischen Beiden. Beide fielen zu Boden, wobei die 13-Jährige eine Gehirnerschütterung, eine Kopfplatzwunde und diverse Prellungen am Körper erlitt. Auf Grund der Verletzungen am Kopf wurde die 13-Jährige mittels Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Augsburg verbracht. Der 21-Jährige erlitt durch den Unfall diverse Hämatome am Körper und verstauchte sich den linken Arm. Er wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Friedberg verbracht.

Zeugen werden gebeten sich unter der 0821/323-1710 bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden.

0919 – Radfahrer stürzt auf der Fahrbahn

Diedorf / Willishausen – Gestern (13.05.2023) fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Deubacher Straße in westliche Richtung. Hierbei stürzte er auf Grund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt in der Fahrbahnmitte. Ein entgegenkommender 28-Jähriger konnte dem 17-Jährigen mit dem Auto gerade noch ausweichen, überfuhr aber dennoch den Vorderreifen des Fahrrades. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ungefähr 600 Euro.

0920 – Mann fährt gegen Brückengeländer

Aichach/Klingen – Heute Morgen (14.05.2023) bog ein 20-Jähriger gegen 05.30 Uhr mit seinem schwarzen 1er BMW von der Blumenthaler Straße nach rechts in die Fuggerstraße ab. Hierbei verursachte er einen Unfall.

Beim Abbiegen verlor der 20-Jährige, anscheinend aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer, wo er letztendlich auch zum Stehen kam. Der Mann befand sich alleine im Auto und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er erlitt Prellungen und einen Schock. Er wurde mit dem Rettungsdienst in die Uniklinik nach Augsburg verbracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizisten stellen bei der Unfallaufnahme fest, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 20-Jährigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

0921 – Streit eskaliert

Zöschingen – Gestern (13.05.2023) fuhr eine Polizeistreife gegen 15.00 Uhr zu einer Streitigkeit in der Eichenstraße.

Die Beamten ermittelten vor Ort, dass ein 50-Jähriger kurz zuvor die Straße befuhr, da diese als Umleitungsstrecke wegen einer Baustelle genutzt werden sollte. Dies gefiel einer 52-Jährigen offenbar nicht, die deswegen eine Mülltonne vor das Fahrzeug des 50-Jährigen stellte und ihn so der Weiterfahrt hinderte. Zudem hielt der 54-Jährige Ehemann der 52-Jährigen während des Vorfalls ein Messer in der Hand und ging damit bedrohlich auf den im Fahrzeug sitzenden 50-Jährigen zu. Der 50-Jährige entgegnete dem 54-Jährigen, dass er „ihm das Messer in den Allerwertesten stecken werde“.

Die Polizei ermittelt nun gegen unter anderem wegen Nötigung und Bedrohung.

0922 – Handtaschendiebstahl auf offener Straße

Königsbrunn – Gestern (13.05.2023) wurde einer 78-Jährigen gegen 14.00 Uhr in der Pfalzstraße die Handtasche entwendet.

Im Bereich der Zugspitzstraße näherte sich der 78-Jährigen ein bislang unbekannter Täter von hinten, entriss ihr die Handtasche und rannte in südliche Richtung davon. Noch am selben Nachmittag meldete sich ein Anwohner der Robert-Koch-Straße. Dieser entdeckte die leere Handtasche der Geschädigten vor seinem Haus.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 180-195 cm groß, 17-20 Jahre, schlank, schmales Gesicht, südeuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Hose, schwarz-weiße Kapuzenjacke und Sonnenbrille.

Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Täter. Zeugen werden gebeten sich unter 08234/96060 an die Polizeiinspektion Bobingen zu wenden.

0923 – Autofahrer fährt ohne „Anhängerführerschein“

Langweid am Lech – Gestern Vormittag (13.05.2023) kontrollierte die Polizei einen 54-Jährigen in einem Auto samt Anhänger in der Parkstraße.

Der 54-Jährige gab zunächst an, seinen Führerschein nicht mit sich zu führen, die erforderliche Fahrerlaubnisklasse BE jedoch zu besitzen. Dies wurde durch den, mit im Fahrzeug befindlichen, 43-jährigen Chef und Eigentümer der Fahrzeuge so bestätigt.

Die Beamten konnten vor Ort ermitteln, dass der Mann nur die Fahrerlaubnisklasse B, jedoch nicht die notwendige Fahrerlaubnisklasse BE besaß. Die Polizei unterband daraufhin die Weiterfahrt.

Als Fahrzeughalter, war der 43-jährige verpflichtet zu überprüfen, ob der 54-Jährige die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 54-Jährigen sowie gegen den 43-Jährigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.