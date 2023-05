WALLENFELS, LKR. KRONACH. Einen Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro verursachte am frühen Samstagnachmittag ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung eines Reihenhauses in Wallenfels. Glücklicherweise erlitt bei dem Brand niemand Verletzungen.

Kurz nach 13 Uhr bemerkte eine Nachbarin die Rauchentwicklung in dem Wohnhaus in der Angerstraße und setzte den Notruf ab. Die Bewohner konnten das brennende Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, brannte es in einem Zimmer im Dachgeschoss des Gebäudes. Obwohl die umliegenden Feuerwehren die Flammen rasch gelöscht hatten, wurden die Räume der Dachgeschosswohnung durch die enorme Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Der Kriminaldauerdienst aus Coburg hat die Ermittlungen zur bislang noch unklaren Ursache des Brandes aufgenommen.