780. Staatsschutzrelevantes Delikt durch eine psychisch auffällige Person – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 10.05.2023, gegen 21:30 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Münchener mit seinem Pkw zu einem Münchener Hotel, parkte dort und schrie aus dem Fahrzeug heraus antisemitische Äußerungen. Bei einer 32-jährigen Mitarbeiterin des Hotels erkundigte er sich nun nach dem Geschäftsführer. Der 30-Jährige gab ihr gegenüber an, dem Geschäftsführer, von dem er wisse, dass er Jude sei, körperliche Gewalt zufügen zu wollen. Daraufhin stieg er aus seinem Pkw aus und spuckte vor der 32-Jährigen aus, wobei er auch deren Schuhe traf.

Nachdem er dann seinen eigenen Pkw zerkratzt und gegen diesen getreten hatte, entfernte er sich vom Tatort und ließ sein Fahrzeug zurück. Nach dem Eintreffen der Polizei kehrte der Tatverdächtige zum Hotel zurück und bestritt gegenüber den vor Ort anwesenden Polizeibeamten, sich antisemitisch geäußert zu haben. Zugleich entschuldigte er sich für das, was er gesagt, aber bereits wieder vergessen habe.

Der Tatverdächtige wurde aufgrund seines psychischen Zustandes in der Folge in einer psychiatrischen Einrichtung vorläufig untergebracht.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Kommissariat 44 (Staatsschutz) der Münchener Kriminalpolizei.



781. Trickdiebstahl – Pasing

Am Freitag, 12.05.2023, gegen 18:00 Uhr, informierte eine über 80-jährige Münchenerin den Polizeinotruf, dass soeben ein unbekannter Mann bei ihr im Haus gewesen sei, welcher sich als Handwerker ausgegeben hatte.

Der Mann hatte sich mit der Münchenerin in deren Keller begeben, um dort angeblich den Wasserdruck zu überprüfen.

Nachdem sich der Mann anschließend wieder in unbekannte Richtung entfernt hatte, stellte die Seniorin fest, dass mehrere Schränke in den oberen Etagen durchwühlt worden sind und Bargeld i. H. v. mehreren hundert Euro sowie Wertgegenstände entwendet wurden. Zeitgleich muss nach jetzigem Erkenntnisstand somit unbemerkt eine zweite Person das Haus betreten haben.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchener Kriminalpolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bäckerstraße, Weinbergerstraße und Gräfstraße oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Täterbeschreibung:

Männlich, 170 cm, 30 Jahre, schlank, asiatisch

Bekleidung: Blaue Jacke, evtl. rote Streifen seitlich, blaue Hose, keine Gegenstände mitgeführt

Hinweis Ihrer Münchener Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z. B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.



782. Einbruch in Einfamilienhaus – Neuhausen

Am Freitag, den 12.05.2023, gegen 09:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Einfamilienhaus eines über 40-jährigen Müncheners, indem sie die Terrassentüre aufhebelten. Anschließend wurde das komplette Anwesen durchsucht und dabei mehrere Schmuckgegenstände, Uhren und Bargeld entwendet. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Der oder die Täter konnten anschließend unerkannt entkommen.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 53 geführt.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Brunhildenstraße, Richildenstraße, Laimer Straße und Zuccalistraße aufgefallen?

783. Versuchter Trickbetrug durch falschen Polizeibeamten – Grasbrunn

Am Freitag, den 12.05.2023, gegen 12:00 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann in Handwerkerkleidung bei einer über 50-jährigen Münchenerin und gab an, dass Reparaturen am Dach ihres Hauses benötigt würden. Die Münchenerin wimmelte den Mann aber ab, woraufhin dieser die Örtlichkeit verließ. Kurze Zeit später klingelte ein weiterer unbekannter Mann, welcher ein blaues Schlüsselband am Hals mit der Aufschrift „Polizei“ trug. Er gab ihr gegenüber an, in diesem Bereich nach Männern zu suchen, die im Zusammenhang mit Einbrüchen stehen würden. Auch dieser konnte durch die Münchenerin abgewiesen werden und verließ kurze Zeit später die Örtlichkeit. Nachdem die Hausbewohnerin anschließend sofort die Polizei informiert hatte, wurde in der Umgebung nach den Männern gefahndet, was bisher ohne Ergebnis blieb.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Möschenfelder Straße, Harthauser Weg sowie Ecke Hartstraße aufgefallen?

Warnhinweis:

Polizeibeamte in Zivil legitimieren sich stets durch Vorzeigen des Dienstausweises. Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden oft den Trick, dass sie mitteilen, es wäre in der Nachbarschaft eingebrochen worden und sie müssten in der Wohnung Geld- bzw. Schmuckbewahrungsörtlichkeiten sehen. Vergewissern Sie sich bestenfalls durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt. Denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!