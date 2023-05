REGENSBURG. Am Samstag, den 13. Mai 2023, stand in der Domstadt das Thema Verkehrssicherheit unter dem Motto „Rücksicht im Blick“ ganz oben auf dem Programm. Hierzu begrüßte der Schirmherr der Veranstaltung, der Bayerische Staatsminister des Inneren, Joachim Herrmann um 10.00 Uhr von der Bühne am Haidplatz aus zahlreiche Gäste, Veranstalter sowie die Organisatoren und bedankte sich für deren engagierte Bemühungen um die Sicherheit auf den Bayerischen Straßen.

Nach der Begrüßung standen der Oberpfälzer Polizeipräsident Norbert Zink, dem mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Planung und Organisation oblag, sowie die Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Landespolizeipräsident Michael Schwald zusammen mit dem Minister auf der Showbühne Rede und Antwort, bevor sie sich auf den Weg durch die zahlreichen Stände machten.

In der gesamten Regensburger Innenstadt konnte man sich bei 49 Ausstellern zum Thema Verkehrssicherheit informieren. Der diesjährige Landestag der Verkehrssicherheit hatte das Motto „Rücksicht im Blick“. Daher standen insbesondere Maßnahmen zur Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer im Fokus der Oberpfälzer Polizei und der weiteren teilnehmenden Behörden, Organisationen und Vereine.

„Jeder einzelne Verkehrsteilnehmer trägt Verantwortung für ein rücksichtsvolles und unfallfreies Miteinander im Straßenverkehr!“ Mit diesen Worten betonte Polizeipräsident Norbert Zink, wie wichtig es ist, mögliche Gefahren im Straßenverkehr frühzeitig zu erkennen, im Blick zu behalten und das eigene Verhalten danach auszurichten.

Die Veranstaltung wurde im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom Polizeipräsidium Oberpfalz organisiert und durchgeführt. Öffentlichkeitswirksam begeisterte das umfassende Bühnenprogramm, moderiert vom Bayerischen Rundfunk, mit Live-Interviews, Vorführungen der Rettungsdienste und der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle, die Bürgerinnen und Bürger aus nah und fern. Von „Mitmachaktionen“ beim Fahrrad- oder Überschlagsimulator und der Kinderpolizeiwache bis hin zu Vorstellungen und Infoständen zu Gefahren der E-Mobilität und des toten Winkels war für „Groß“ und „Klein“ in der Regensburger Innenstadt etwas geboten.

Die Oberpfälzer Polizei dankt allen Ausstellern und Teilnehmern für die wertvollen Beiträge und Impulse zum Thema Verkehrssicherheit. Wir sind überzeugt, dass Sie im Rahmen dieser Veranstaltung einen großen Teil dazu beigetragen haben, die Verkehrssicherheit weiter zu verbessern.