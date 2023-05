LKRS. Rottal Inn, Pfarrkirchen – Seite heute früh ist der demente und verwirrte 81-Jährige mit seinem Pkw unterwegs und vermutlich hilf- und orientierungslos.

Heute gegen 07.30 Uhr ist Herr Fritz Unterstaller mit seinem Pkw, Toyota Prius, Farbe Weiß, mit dem amtlichen Kennzeichen PAN-TP 50, in unbekannte Richtung von seinem Wohnanwesen weggefahren. Es besteht die Möglichkeit, dass sich Herr Unterstaller in einem verwirrten und dementen Zustand befindet und möglicherweise nicht mehr nach Hause findet. Er könnte sich somit in einer hilflosen Lage befinden. Zudem ist er auf Medikamente angewiesen.

Herr Unterstaller ist 184 cm groß und hat eine schlanke Figur. Die Öffentlichkeit wird gebeten, bei der Fahndung mitzuwirken. Sollten Hinweise bekannt werden, wird gebeten, diese an jede Polizeidienstelle zu melden oder über den Polizeinotruf unter der Tel. 110.

Sachbearbeitende Dienststelle: Polizeiinspektion Pfarrkirchen, Tel. 08561/9604-0

Siehe auch Vermisstenfahndung mit älterem Bild.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Thomas Plenk, Tel. 09421/868-1410